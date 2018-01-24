Минздрав предложил ограничить показ курения и употребления алкоголя в фильмах

Минздрав предложил ограничить показ курения, употребления спиртного и наркотиков в фильмах, а также в видео- и аудиороликах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект стратегии здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года.

Среди инициатив — «законодательное ограничение демонстрации в телевизионных, художественных и мультипликационных фильмах, в видео- и аудиороликах и сюжетах, в радиопередачах курения, употребления наркотиков и алкоголя».

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Кроме того, проект предусматривает сохранение запрета на дистанционную продажу спиртного и табачных изделий, усиление мер ответственности за такой вид торговли и за уход от уплаты акцизов на алкоголь с содержанием спирта более 28%.

Ранее сообщалось, что Минздрав предложил отказаться от госфинансирования фильмов со сценами курения.