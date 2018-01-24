Мединский прокомментировал отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина»

Министр культуры России Владимир Мединский опубликовал на сайте ведомства комментарий в связи с отзывом прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина».

«У нас нет цензуры. Мы не боимся критических и нелицеприятных оценок нашей истории. В этом деле мы и сами фору дадим кому угодно. Более того, требовательность, даже категоричность в самооценке — традиция нашей культуры», — написал Мединский.

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Вместе с этим, министр отметил, что фильм может быть воспринят как «оскорбительная насмешка над всем советским прошлым».

«Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины на экраны в канун 75-летия исторической победы под Сталинградом. Нас прокатчик не услышал. Но это все — вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся и на требования которого справедливо указали юристы Минкультуры в заявлении после просмотра фильма», — говорится в тексте комментария.

Руководствуясь этим, по словам Мединского, ведомство приняло решение об отзыве прокатного удостоверения у фильма и направлении его материалов на дополнительную экспертизу.

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