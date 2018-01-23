Стали известны претенденты на «Оскар» в актерских номинациях

Академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на премию «Оскар» в актерских номинациях, сообщается в твиттере организации.

Лучшей актрисой может стать Салли Хокинс («Форма воды»), Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Марго Робби («Тоня против всех»), Сирша Ронан («Леди Берд») или Мэрил Стрип («Секретное досье»).

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На звание лучшего актера претендуют Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), Дэниел Дэй-Льюис («Призрачная нить»), Дэниел Калуя («Прочь»), Гэри Олдман («Темные времена») и Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»).

В номинацию «Лучшая актриса второго плана» попали Мэри Джей Блайдж («Ферма «Мадбаунд»), Эллисон Дженни («Тоня против всех»), Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»), Лори Меткалф («Леди Берд»), Октавия Спенсер («Форма воды»).

В число кандидатов на «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» вошли Уиллем Дефо («Проект «Флорида»), Вуди Харрельсон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Ричард Дженкинс («Форма воды»), Кристофер Пламмер («Все деньги мира») и Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Ранее сообщалось, что «Нелюбовь» номинирована на «Оскар».