Минкульт разрешил прокат «Приключений Паддингтона — 2» с 20 января

«Приключения Паддингтона — 2» выйдут в прокат с 20 января, сообщил журналистам глава компании «Вольгафильм», прокатчика фильма, Сергей Ершов по итогам совещания министра культуры Владимира Мединского с представителями киноиндустрии.

Он поблагодарил министра культуры Владимира Мединского и Федора Бондарчука, которые «лично вмешались» в ситуацию.

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В совещании приняли участие Дмитрий Рудовский, Сергей Сельянов, владелец киносетей «Формула кино» и «Синема парк» Александр Мамут и другие участники рынка, передает RNS.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила Минкульт в «грубом вмешательстве» в хозяйственную деятельность кинотеатров. Соответствующее заявление ассоциация распространила после того, как кинотеатры получили уведомления о решении министерства перенести выход в прокат фильмов «Приключения Паддингтона – 2» и «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» на 1 февраля 2018 года с ранее запланированных дат в январе.

Позднее Минкультуры вернуло в прокат картину «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» с 25 января.