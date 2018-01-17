Названа дата прощания с капитаном команды КВН НГУ Владимиром Дудой
Стала известна дата прощания с капитаном команды КВН НГУ Владимиром Дудой, сообщает РИА «Новости».
Траурная церемония пройдет 19 января в новосибирском Академгородке.
«С 13:00 до 14:30 (09:00 мск — 10:30 мск) в холле ДК «Академия» состоится прощание с Владимиром Дудой», — заявила в соцсетях член совета депутатов Новосибирска и глава общественного фонда «Академгородок» Наталья Пинус.
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Похороны пройдут на Южном кладбище.
Дуда скончался 16 января в Новосибирске. Причиной смерти юмориста стал инсульт.