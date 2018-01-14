«Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Фильм о победе баскетболистов из СССР на Олимпиаде в 1972 году стал самым кассовым российским фильмом в истории, передает портал kinobusiness.com.

Сообщается, что сборы фильма в пятницу и субботу позволили фильму обойти сказку «Последний богатырь», собравшую 1,672 млрд рублей, составив в общей сумме 1,693 млрд рублей за все время проката.

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Отмечается, что рекорд «Последнего богатыря» продержался менее двух месяцев.

Ранее сообщалось, что «Движение вверх» завершило новогодние праздники лидером проката в России.