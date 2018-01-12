Продюсер «Американских богов» и «Ганнибала» займется «Вампирскими хрониками»

Продюсер и сценарист Брайан Фуллер, известный по сериалам «Американские боги» и «Ганнибал», займется экранизацией «Вампирских хроник» Энн Райс, сообщает Variety.

Об этом заявил сын писательницы Кристофер Райс. По его словам, в 1980-е годы некий подросток обратился к его матери и сказал, что хочет адаптировать ее книгу в фильм. Автор дала ему контакты продюсера, которому принадлежали права на экранизацию, то тот не принял запрос от подростка.

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По словам Райса, тем мальчиком был именно Фуллер.

Некоторые романы из «Вампирских хроник» уже были экранизированы. Так, в 1994 году вышла картина «Интервью с вампиром» с Томом Крузом, Кирстен Данст и Брэдом Питтом, а в 2002-м — продолжение картины под названием «Королева проклятых».

Что касается Фуллера, то в настоящее время он принимает участие в работе над сериалом «Звездный путь: Дискавери».

Ранее сообщалось, что Энн Райс напишет сценарий для пилотной серии «Вампирских хроник».