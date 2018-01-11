Джиллиан Андерсон подтвердила свой уход из «Секретных материалов»

Спецагент Дана Скалли (Джиллиан Андерсон) Fox

Актриса Джиллиан Андерсон подтвердила свой уход из сериала «Секретные материалы», сообщает Variety.

По словам артистки, она испытывает огромную благодарность, и ее героиня, агент Дана Скалли – выдающийся персонаж.

Вместе с тем, пояснила Андерсон, есть множество других вещей, которые она хочет сделать, и у нее нет желания месяцами быть «привязанной» к чему-то одному.

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Как отметила актриса, у нее серьезные намерения, и хотя она уважает Скалли, а также создателей сериала и своего коллегу Дэвида Духовны, проект лично для нее закончен.

Ранее сообщалось, что одиннадцатый сезон «Секретных материалов» для Андерсон будет последним.

Также сообщалось, что Андерсон получила звезду на Аллее славы.