Джиллиан Андерсон подтвердила свой уход из «Секретных материалов»

Актриса Джиллиан Андерсон подтвердила свой уход из сериала «Секретные материалы», сообщает Variety.

По словам артистки, она испытывает огромную благодарность, и ее героиня, агент Дана Скалли – выдающийся персонаж.

Вместе с тем, пояснила Андерсон, есть множество других вещей, которые она хочет сделать, и у нее нет желания месяцами быть «привязанной» к чему-то одному.

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Как отметила актриса, у нее серьезные намерения, и хотя она уважает Скалли, а также создателей сериала и своего коллегу Дэвида Духовны, проект лично для нее закончен.

Ранее сообщалось, что одиннадцатый сезон «Секретных материалов» для Андерсон будет последним.

Также сообщалось, что Андерсон получила звезду на Аллее славы.