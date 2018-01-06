В Литве обвинили Донатаса Баниониса в работе на КГБ

Известного советского актера из Литвы Донатаса Баниониса обвинили в работе на КГБ. Об этом сообщает портал Zmones со ссылкой на данные Центра изучения геноцида и резистенции жителей Литвы.

Отмечается, что Банионис был завербован под именем «Бронос» и предоставлял КГБ информацию об американских литовцах.

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«В документах КГБ есть доказательства того, что агент Бронос был завербован в октябре 1970 года из-за его личных и деловых контактов с литовцами за рубежом», — говорится в сообщении Центра.

Ранее сообщалось, что сейм Латвии уравнял советских и нацистских ветеранов.