Источник: СК возбудил дело по факту убийства балалаечника Калинина

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК (Убийство), после обнаружения тела мужчины в Москве. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» сообщении ведомства.

«По версии следствия, 30 декабря 2017 года около железнодорожных путей вблизи Хомутовского тупика в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1976 года рождения с телесными повреждениями в виде двух колото-резаных ранений. Назначена судебно медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Реклама

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости», что речь идет о музыканте-балалаечнике Дмитрии Калинине из ансамбля «Русская песня» Надежды Бабкиной.

Ранее сообщалось, что музыкант был найден мертвым в Басманном тупике недалеко от железнодорожного моста 30 декабря. На его теле в области сердца были два ножевых ранения, а рядом с трупом лежал нож.