Умер художник Владимир Янкилевский

Художник-нонконформист Владимир Янкилевский умер на 80-м году жизни. Об этом в своем фейсбуке сообщил научный руководитель Центра изучения и развития современного искусства Алек Эпштейн, передает РИА «Новости».

«Выдающийся художник, один из родоначальников московского концептуализма Владимир Борисович Янкилевский ушел сегодня из жизни, не дожив полтора месяца до своего восьмидесятилетия», — заявил Эпштейн.

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Он добавил, что написал о Янкилевском книгу.

Сообщается, что в 2018 году в Московском музее современного искусства по случаю 80-летия Янкилевского запланирована масштабная ретроспектива «Владимир Янкилевский. Экзистенциальный ящик».