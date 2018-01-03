Автор песни для Пугачевой ответил на обвинения в плагиате

Композитор и поэт Олег Влади, который написал песню «Я летала» для Аллы Пугачевой, отверг обвинения в плагиате, сообщает сайт mk.ru.

Влади попросил «оставить в покое Аллу Борисовну».

По его словам, он впервые услышал песню «Придуманная любовь» 1 января 2018 года и готов подтвердить свои слова «на любых полиграфах и детекторах».

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При этом он признал, что две песни могут быть похожи по уровню ритмики и используемого лада.

Ранее поэт Александр Вулых написал на своей странице в фейсбуке, что новая песня Аллы Пугачевой «Я летала», написанная молодым автором Олегом Влади, похожа на хит Игоря Саруханова «Придуманная Любовь».