Британский сериал «Доктор Кто» показал регенерацию главного героя в женщину, сообщает The Hollywood Reporter.

Специальный рождественский выпуск телешоу показали на «Би-би-си». В нем актриса Джоди Уиттакер официально приняла эстафету у своего коллеги Питера Капальди.

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Уиттакер — первая женщина в роли Доктора Кто. Сериал выходит с 1963 года, и главную роль всегда исполняли мужчины.

Новый сезон шоу выйдет осенью 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Би-би-си» ответила на жалобы по поводу первой женщины в роли Доктора Кто.

Также сообщалось, что незавершенную серию «Доктора Кто» доделали через 38 лет.