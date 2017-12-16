Путин встретился с Родионом Щедриным и подарил ему картину

Президент России Владимир Путин встретился с композитором, Народным артистом СССР Родионом Щедриным и поздравил его с 85-летием. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Я хочу Вас поздравить, хочу сделать это от всего сердца, от всей души, от сотен тысяч, а может быть и от миллионов Ваших поклонников во всем мире. Я, конечно, не музыкальный критик, но и не нужно быть музыкальным критиком, чтобы знать, что Ваша музыка известна не только в нашей стране, но и во всем мире», — обратился Путин к Щедрину.

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Также президент подарил композитору картину художника Василия Денисова под названием «Монтажник-высотник», поскольку именно Щедрин написал музыку к «Маршу монтажников-высотников» из фильма «Высота».

Композитор назвал свое сочинение «грехами» молодости и поблагодарил Путина. Глава государства также выразил надежду, что композитор еще вернется к написанию музыки.

Путин также наградил Щедрина орденом Почета.