«Нелюбовь» вошла в шорт-лист премии «Оскар»

Художественный фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщается на сайте премии.

В список на победу в этой номинации также вошли фильмы «Фантастическая женщина» режиссера Себастьяна Лелио из Чили, «На пределе» режиссера Фатиха Акина, представляющего Германию, «О теле и душе» режиссера Ильдико Эньеди из Венгрия.

Реклама

Кроме того, в шорт-лист попали картины «Фокстрот» Самуэля Маоза из Израиля, «Оскорбление» ливанского режиссера Зиада Дуэри, «Фелисите» Алена Гомиса из Сенегала, а также «Рана» режиссера Джона Тренгова, представляющего Южную Африку и «Квадрат» Рубена Эстлунда из Швеции.

Шорт-лист состоит из девяти картин, из которых выберут пять номинатов на премию. Официальная церемония премии «Оскар» пройдет 4 марта 2018 года.

Ранее фильм «Нелюбовь» был номинирован на «Золотой глобус».