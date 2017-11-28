Интерпол попросили объявить в розыск продюсера по делу «Седьмой студии»

Генеральная прокуратура России попросила Интерпол объявить в розыск продюсера Екатерину Воронову по делу «Седьмой студии», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте Вороновой, которую следователи считают доверенным лицом режиссера, худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

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По версии следствия, Воронова уничтожила часть финансовой документации и уехала в Латвию.

Генпрокуратура рассмотрит вопрос о направлении запроса на экстрадицию продюсера, когда получит данные о ее местонахождении на территории иностранных государств.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал имущество Серебренникова, обвиняемого по делу «Седьмой студии». По версии СК, худрук «Гоголь-центра» знал о махинациях с обналичиванием денег в основанной им «Седьмой студии».