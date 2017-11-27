Олег Табаков попал в реанимацию

Госпитализирован директор МХТ имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на справочную службу Первой градской больницы.

«Он госпитализирован в 6-е отделение реанимации», — сказали в учреждении.

В ответ на соответствующий вопрос радиостанции «Говорит Москва» Табаков сказал, что болен и положил трубку.

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Табаков — лауреат государственных премий, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Также является основателем театра под руководством Олега Табакова («Табакерка»).

Широкой публике известен по ролям в кино и на телевидении, в том числе в фильмах «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Человек с бульвара Капуцинов», «Шумный день», в сериале «Д'Артаньян и три мушкетера».