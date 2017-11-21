Forbes назвал самую высокооплачиваемую исполнительницу 2017 года
Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых женщин в музыке по итогам 2017 год.
Рейтинг возглавила американская певица Бейонсе Ноулз. По данным издания, она заработала $105 млн.
На втором месте оказалась Адель, заработавшая $69 млн. Тройку лидеров замкнула Тейлор Свифт с $44 млн.
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В топ-10 оказались Селин Дион, Дженнифер Лопез, Рианна, Бритни Спирс, Долли Партон, Барбара Стрейзанд и Кэтти Перри.
Ранее журнал Forbes опубликовал список самых влиятельных женщин, куда также попали Тейлор Свифт и Бейонсе.