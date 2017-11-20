Патриарх Кирилл назвал признаки скорого конца света

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал деятелей культуры «не сбивать людей с толку», чтобы в России не повторились революционные события столетней давности, передает «Интерфакс».

Он отметил, что сегодня «грех демонстрируется самым притягательным способом — через кинематограф, через театр».

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Он уточнил, что имеет в виду не все искусство, а то, которое в последние годы заявляет о «некой своей особой роли, об особых правах нести народу искушение и грех».

Патриарх посетовал, что творческая интеллигенции «повторяет губительную ошибку своих предшественников, доведших страну до гибели — революционных событий, столетие которых мы в этом году вспоминаем».

По убеждению предстоятеля, «сегодня не то время, чтобы раскачивать лодку человеческих страстей».

«Это уже видно невооруженным глазом. Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов», — сказал патриарх.

При этом он напомнил, что, согласно христианскому вероучению, приближение и удаление конца света зависит от нас самих, и призвал «затормозить наше сползание в бездну окончания истории».