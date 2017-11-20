Бруно Марс стал исполнителем года на American Music Awards

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Американский автор и исполнитель Питер Джин Эрнандес, выступающий под псевдонимом Бруно Марс, завоевал премию в главной номинации «Артист года» на American Music Awards. Об этом сообщается на сайте премии.

Бруно Марс соревновался с дуэтом The Chainsmokers, рэперами Дрейком и Кендриком Ламаром, а также певцом Эдом Шираном.

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Лучшим молодым артистом стал Найл Хоран, лучшей исполнительницей — Леди Гага. В номинации для дуэтов и групп победили Imagine Dragons.

В номинации «Лучшая коллаборация» победили Луис Фонси и Дэдди Янки, исполнившие свой хит «Despacito» совместно с Джастином Бибером.

Ранее стало известно, что песня «Despacito» получила «Латинскую Грэмми».