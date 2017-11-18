Умер умер один из основателей AC/DC Малкольм Янг

Музыкант Малкольм Янг, один из основателей группы AC/DC, скончался на 65 году жизни. Об этом сообщается на официальной странице группы в фейсбуке.

«Сегодня с глубоким прискорбием AC/DC вынуждены объявить о кончине Малкольма Янга», — говорится в сообщении.

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Малкольм и его младший брат Ангус основали группу вместе. С момента основания группы в 1973 году Малкольм Янг был гитаристом AC/DC, однако в 2014 году был вынужден оставить участие в группе из-за деменции.

Старший брат Малкольма и Ангуса Янгов Джордж, бывший продюсером групы, скончался в октябре.