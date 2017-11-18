Россия подарила Сирии трехмерную модель Пальмиры

В рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялась церемония передачи Сирии 3D-модели разрушенной террористами Пальмиры, сообщает «Интерфакс».

«Сейчас мы торжественно представляем и передаем нашим сирийским коллегам материалы, подготовленные нашими специалистами. Это самая лучшая ландшафтно-архитектурная модель Пальмиры», — заявил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Реклама

Акт дарения подписал посол Сирийской Арабской республики в России Рияд Хаддад.

Он выразил признательность России, которая «с самого начала конфликта в Сирии оказывает республике всестороннюю поддержку».

Цифровая модель охватывает площадь в 20 тысяч кв. м. Снимки делались с высоты 320 — 120 метров. Модель позволяет рассмотреть детали размером с мобильный телефон.