Учитель раскрыл причину съемок фильма о Викторе Цое

Режиссер Алексей Учитель рассказал подробности о своих планах приступить к съемкам фильма про лидера группы «Кино» Виктора Цоя, передает RT.

«Меня на это подвигла такая простая очень история. После смерти Виктора я сделал документальный фильм, который назывался «Последний герой». Несколько лет назад продюсер этой картины сказал: «Я хочу выпустить этот фильм на экраны». А прошло уже почти 20 лет, ну это безумие — какие экраны, какой фильм?», — сказал он.

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Учитель также выразил уверенность в том, что личность и песни Цоя продолжают «будоражить» аудиторию, так как «он был своеобразным шаманом в хорошем смысле слова». Режиссер также отметил, что сам хотел бы понять причину подобного отношения на сюжете, который лег в основу сценария.

Ранее Учитель рассказал, когда начнутся съемки фильма о Викторе Цое.