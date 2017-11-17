СМИ: солиста Kiss навечно изгнали из Fox News

Солиста группы Kiss Джина Симмонса навечно изгнали из Fox News, сообщает The Guardian.

По имеющимся данным, поводом для такого решения стало недостойное поведение музыканта с сотрудниками.

Симмонса пригласили принять участие в двух шоу в рамках кампании по продвижению его новой книги «On Power».

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По словам источника в Fox News, музыкант ворвался на встречу персонала, расстегнул рубашку и показал свой торс, прокричав: «Эй, детки, подайте против меня иск».

Кроме того, как утверждается, Симмонс рассказал шутки про певца Майкла Джексона и педофилию, а также посмеялся над интеллектуальным уровнем сотрудников телесети.

Предполагаемый запрет со стороны Fox News музыкант пока не прокомментировал.

Ранее сообщалось, что Джин Симмонс из группы Kiss хочет запатентовать жест «коза».