О смерти Сергея Салеева стало известно из-за поиска нового дома для его котов

В Санкт-Петербурге умер актер Сергей Салеев, сообщает «Российская газета». Ему было 48 лет.

Артист скончался еще 1 ноября, но широкое распространение новость получила только теперь, когда решается вопрос с новым домом для его котов.

В квартире Салеева остались два кота и щенок. Щенка смогли пристроить довольно быстрее, а с котами ситуация сложнее.

Актер известен по сериалам «Дело было в Гавриловке», «Важняк. Игра на вылет» или «Морские дьяволы. Смерч-3».