В «Википедии» сообщили о смерти Дмитрия Дюжева

В «Википедии» появилась недостоверная информация о смерти российского актера Дмитрия Дюжева. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что информацию добавил один из пользователей сети. Она была оперативно удалена из энциклопедии, однако в поиске Google на момент публикации новости все еще отображается дата смерти актера — 11 ноября 2017 года.

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«Кто-то внес правку на основе каких-то слухов, а другие это вовремя не заметили и не откатили. Википедия основана на том, что в ней работают волонтеры. Одни вносят информацию, другие проверяют, что она внесена правильно. Это могут быть и одни и те же люди. Вероятно, система контроля дала сбой в данном случае. Когда-то была неверная информация и Google её успел затащить, но через какое-то время будет выдавать верную», — сказал директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Владимир Медейко.

Ранее российский актер Дмитрий Дюжев считает, что российские зрители заслуживают «бездарные сериалы, лабуду и туфту». Такую резкую критику отечественного зрителя у Дюжева вызвал случай в аэропорту: пассажиры эконом-класса не пустили артиста с билетами в бизнес-класс без очереди к стойке регистрации.