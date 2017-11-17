Хью Джекман и Владимир Кличко стали лауреатами престижной премии в Германии

Австралийский актер Хью Джекман и украинский боксер Владимир Кличко стали лауреатами престижной премии «Бэмби» в Германии, сообщает Focus.

«Бэмби» присуждается с 1948 года. Это старейшая немецкая премия в области СМИ.

Джекман был удостоен награды за работу в индустрии развлечений, Кличко – за достижения в области спорта.

Реклама

В номинации «Легенда» приз достался британскому певцу Тому Джонсу, в номинации «Мода» – немецкой супермодели Клаудии Шиффер.

Приз в категории «Мужество» получил китайский художник Ай Вэйвэй.

В число лауреатов также вошел актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Он удостоен премии в номинации «Наша Земля» за экологическую деятельность.

Ранее сообщалось, что хит «Despacito» стал триумфатором «Латинской Грэмми».