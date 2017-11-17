Звезды «Горбатой горы» могут снова сыграть вместе

Актриса Мишель Уильямс может сыграть в фильме «Рио» с Джейком Джилленхолом и Бенедиктом Камбербэтчем, сообщает Variety.

В настоящее время с артисткой ведутся переговоры.

Над картиной работает компания StudioCanal. Режиссером назначен Лука Гуаданьино («Зови меня своим именем»), а сценарий написал Стивен Найт, известный по сериалам «Табу» и «Острые козырьки».

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По сюжету, занимающийся финансовой тематикой репортер (Джилленхол) едет в Бразилию к богатому другу (Камбербэтч). Журналиста втягивают в заговор, цель которого — сфабриковать смерть его приятеля.

Если Уильямс действительно снимется в «Рио», то для нее это будет новая совместная работа с Джилленхолом, с которым она снималась в фильме «Горбатая гора» (2005).

Ранее сообщалось, что британский актер Джуд Лоу впервые предстал в образе молодого волшебника Альбуса Дамблдора. Увидеть его можно в тизере сиквела фильма «Фантастические твари и где они обитают».