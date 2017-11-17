СМИ: Джордж Клуни снимет сериал по «Уловке-22»

Актер Джордж Коуни снимет сериал по роману американского писателя Джозефа Хеллера «Уловка-22», сообщает Variety.

По информации издания, сериал будет выпущен компаниями Paramount TV и Anonymous Content в начале 2018 года, он будет состоять из шести эпизодов. Также отмечается, что Клуни сыграет в сериале роль полковника Кэткарта.

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«Уловка-22» (в других переводах «Поправка-22») — роман Джозефа Хеллера об американских летчиках, расквартированных в Италии во время Второй мировой войны. Летчик может быть отстранен от полетов, если подаст заявление о собственном сумасшествии. Однако согласно правительственной директиве, известной только как «Поправка-22», желание быть отстраненным и не подвергать себя опасности говорит о здравомыслии, таким образом любой, кто называет себя сумасшедшим, является абсолютно нормальным.

Ранее сообщалось, что Джордж Клуни получит почетную премию Американского института киноискусства.