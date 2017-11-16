Божена Рынска назвала быдлом обидевших Дюжева россиян

Журналистка Божена Рынска вступилась за актера Дмитрия Дюжева, который ранее жестко высказался о российских зрителях. Об этом она написала в фейсбуке.

По ее словам, у Дюжева был билет в бизнес-класс, и он, соответственно, должен был получить билет на рейс вне очереди. Однако, отметила она, «все региональное быдло, невзирая на правило, стоит на стойку бизнеса», не давая актеру пройти.

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«И вот быдло начинает актера стыдить. Мол, а мы что не люди, куда прешь, и вообще фильмы твои — говно. А Дима, бедный, начинает оправдываться, мол, я жизнью рискую, для вас сальто-мортале крутя», — написала Рынска.

При этом журналистка подчеркнула, что в жизни Дюжев и его жена — «воспитаннейшие, мягчайшие люди».

«Вот как хорошие люди не умеют поставить себя на широкую ногу. Типичный пример», — заключила она.

Ранее Дюжев, которого не пропустили в очереди за билетом, заявил, что российские зрители заслуживают «лабуду и туфту».

Затем он уточнил свои слова о россиянах.