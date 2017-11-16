Звезда «Властелина колец» о новой экранизации: Толкин переворачивается в гробу

Актер Джон Рис-Дэвис, известный по роли гнома Гимли в трилогии «Властелин колец» Питера Джексона, прокомментировал сообщения о новой экранизации фэнтези Джона Рональда Руэла Толкина, передает NME.

Ранее компания New Line Cinema объявила о работе над сериалом по вселенной «Властелина колец», который будет показан на сервисе Amazon.

Реклама

«Знаете, у них есть деньги, чтобы это сделать», – сказал Рис-Дэвис. «Меня несколько озадачивает то, зачем нам нужен «Властелин колец» в качестве телесериала», – отметил он.

Как добавил Рис-Дэвис, «бедный Толкин, должно быть, переворачивается в гробу».

Некоторое время назад другой актер из трилогии Джексона тоже прокомментировал сообщения про сериал.

Шон Эстин, сыгравший хоббита Сэмуайза Гэмджи, назвал проект интригующим и отметил, что когда он в прошлом говорил о возможной новой версии произведений Толкина, то ему никто не верил.