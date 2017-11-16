Смерть Лил Пипа взорвала русскую «Википедию»

Смерть американского рэпера Лил Пипа взорвала русскую «Википедию».

После появления сообщений о смерти музыканта русскоязычная страница, посвященная Лил Пипу, неоднократно изменялась. В частности, там появлялись нецензурные и недостоверные записи.

Например, было указано, что сценический псевдоним рэпера — Денс Жуковский.

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Также присутствовали записи «Полина, я тебя люблю», «Вы че делаете», «Вскоре он начал заниматься музыкой и размещать ее на ВКонтакте и Двач».

К настоящему времени материал относительно отредактирован, но отмечается, что по-прежнему «необходимо проверить качество перевода и привести статью в соответствие со стилистическими правилами Википедии».

«Некоторая информация, такая как обстоятельства смерти человека и сопровождающие это события, может быстро меняться по мере того, как эти факты становятся известны. В том случае, если в эту статью внесены деструктивные правки, пожалуйста, обратитесь к администраторам», — также говорится на странице.

Предположительно, Лил Пип погиб от передозировки наркотиков.