Путин подарил Саргсяну картину с демоном

Президент России Владимир Путин подарил своему коллеге из Армении Сержу Саргсяну похищенную в 1995 году и впоследствии отреставрированную акварель Михаила Врубеля «Ангел с душой Тамары и Демон», передает РИА «Новости».

Данная картина входила в коллекцию профессора Арама Абрамяна, на ее основе был основан музей русского искусства в Ереване, который стали называть «маленькой Третьяковкой».

Ранее сообщалось, что Путин посетил Третьяковскую галерею вместе с Саргсяном.