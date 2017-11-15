В Риге началось отпевание Михаила Задорнова
В Риге началось отпевание писателя-сатирика Михаила Задорнова, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
На 12:00 мск место в церкви Александра Невского полностью закончилось, внутрь больше никого не пускают, двери храма закрыты.
На площадке у входа стоят десятки человек, местная полиция просит людей не загораживать проезжую часть.
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Очередь перед храмом растет.
После отпевания Задорнов будет похоронен в Юрмале, на кладбище Яундубулты рядом со своим отцом.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Задорнов скончался 10 ноября в возрасте 69 лет.