В Риге началось отпевание Михаила Задорнова

__is_photorep_included10986866: 1

В Риге началось отпевание писателя-сатирика Михаила Задорнова, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

На 12:00 мск место в церкви Александра Невского полностью закончилось, внутрь больше никого не пускают, двери храма закрыты.

На площадке у входа стоят десятки человек, местная полиция просит людей не загораживать проезжую часть.

Реклама

Очередь перед храмом растет.

После отпевания Задорнов будет похоронен в Юрмале, на кладбище Яундубулты рядом со своим отцом.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Задорнов скончался 10 ноября в возрасте 69 лет.