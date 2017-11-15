Захарова похвасталась «новой страницей» в своей жизни

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова похвасталась в своем фейсбуке вручением Золотой медали имени Льва Николаева телеведущему Андрею Малахову.

«Новая страница моей жизни: теперь я вручаю. На этот раз Андрею Малахову медаль Льва Николаева», — написала она.

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Эта награда вручается ежегодно за существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры в память о просветителе, авторе и ведущем многих телевизионных программ и фильмов Льве Николаевиче Николаеве.

«По стечению обстоятельств, которое я именую судьбой, мое первое публичное выступление на отечественном телевидении состоялось именно в его программе», — добавила дипломат.

В июне Захарова рассказала историю создания своей песни, которая была исполнена на открытии 39-го Московского международного кинофестиваля.