СМИ: звезда «Чудо-женщины» отказывается от возврщения в сиквел из-за Бретта Рэтнера

Звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот отказывается от возвращения в сиквел из-за режиссера Бретта Рэтнера, уличенного в сексуальных домогательствах, сообщает CNBC.

Первую ленту сняла Пэтти Дженкинс для студии Warner Bros. В производстве картины принимала участие компания Рэтнера RatPac-Dune Entertainment.

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По словам источника, Гадот настаивает на своем и знает, что удар по кошельку — лучший способ противостоять таким людям, как Рэтнер.

По данным некоторых СМИ, Warner Bros. не намерена продлевать сделку с Рэтнером дальше 2018 года. Официальных комментариев со стороны студии пока не поступало.

Первая «Чудо-женщина» имела кассовый успех, собрав в мировом прокате более $821 млн.

Ранее сообщалось, что актриса Эллен Пейдж обвинила Рэтнера в сексуальных домогательствах.

Также сообщалось, что Рэтнер подал иск против обвинившей его в изнасиловании Мелани Колер.