День Всех святых, в земле Русской просиявших: история, традиции и молитвы к празднику

Когда отмечают Собор всех святых, в земле Русской просиявших, и в чем смысл праздника

Праздник Всех святых, в земле Русской просиявших, посвящен памяти тех, кто стал примерами благочестия и верности Богу — от равноапостольного князя Владимира и преподобного Сергия Радонежского до новомучеников XX века. Праздник напоминает верующим о многовековой духовной истории России и о том, что путь к святости открыт каждому человеку. Как появился праздник, когда его отмечают, кому посвящен и о чем принято молиться в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечается праздник Всех святых, в земле Русской просиявших, в 2026 году

Дата праздника ежегодно меняется, поскольку зависит от Пасхи. Празднование совершается во второе воскресенье после Троицы.

14 июня Отмечается праздник Всех святых, в земле Русской просиявших в 2026 году

Праздник установлен в честь всех святых Русской земли — от первых мучеников Бориса и Глеба до тех, кто был канонизирован в XX веке.

Как рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов, праздник Всех святых, в земле Русской просиявших, занимает особое место в церковном календаре и напоминает верующим о призвании каждого человека к святости.

В первое воскресенье после Пятидесятницы церковь вспоминает всех святых, а в следующее — всех святых, просиявших на Русской земле. Каждый христианин призван к святой жизни, к уподоблению Господу. Святые — это наши старшие собратья, которые своим примером показывают, что путь к Богу открыт каждому человеку. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Значение и история праздника

В отличие от дней памяти конкретных святых, этот праздник объединяет всех угодников Божиих, связанных с историей Руси и России.

К ним относятся:

* равноапостольный князь Владимир;

* княгиня Ольга;

* преподобный Сергий Радонежский;

* Серафим Саровский;

* благоверный князь Александр Невский;

* царственные страстотерпцы (Николай II и его семья);

* святитель Тихон патриарх Московский;

* новомученики и исповедники Российские;

* тысячи других известных и малоизвестных святых.

Особенность праздника заключается в том, что он объединяет очень разных людей, прославившихся своей верой.

«Среди русских святых есть князья, которые мудро управляли государством и заботились о вере, преподобные монахи, такие как Сергий Радонежский или Серафим Саровский, мученики, святители и многие другие. Каждый из них служит для нас вдохновляющим примером духовной жизни», — отметил священнослужитель.

Традиция почитания всех русских святых появилась еще в XVI веке. После Московских соборов 1547 и 1549 годов, на которых были прославлены многие русские святые, возникла идея установить общий день их памяти. Первую службу в честь русских святых составил инок Григорий Суздальский.

Изначально праздник не был большим церковным событием, а со временем и вовсе начал забываться: его праздновали лишь в некоторых областях страны. Возрождение произошло в начале XX века на фоне усиления национального самосознания и роста интереса к феномену русской святости. Окончательно праздник восстановил Поместный собор Русской православной церкви 1917–1918 годов.

Сегодня для церкви этот день имеет особое значение, поскольку объединяет всю историю русского христианства — от Крещения Руси до современности. Праздник напоминает верующим, что святость не связана с происхождением, профессией или эпохой, а достигается через веру, молитву и служение ближним.

Икона Собора всех святых

Особое место в празднике занимает икона Собора всех святых, в земле Русской просиявших. На ней изображены русские святые разных эпох и сословий — князья, святители, преподобные, мученики, юродивые и новомученики. Такие иконы могут отличаться по композиции, однако их главная идея остается неизменной: показать духовное единство святых, прославивших Русскую землю своей верой и служением Богу.

Церковные традиции праздника Всех святых, в земле Русской просиявших

В праздник совершается божественная литургия. Во многих храмах служат праздничную утреню и молебны русским святым. Священник подчеркнул, что лучший способ провести этот день — принять участие в праздничном богослужении.

Само богослужение помогает человеку настроиться на праздник. В церковных песнопениях и молитвах вспоминаются русские святые, к которым верующие обращаются за молитвенной помощью и заступничеством перед Богом. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

По словам священнослужителя, особое значение этот день имеет для тех, кто носит имя русского святого. Для них праздник может стать своеобразным днем небесного покровителя, поэтому верующие стараются посетить храм, исповедоваться, причаститься и поблагодарить своего святого за молитвенное заступничество.

Многие прихожане стараются посетить храм всей семьей, подают записки о здравии и упокоении близких, ставят свечи и участвуют в таинстве причастия.

Верующие также могут почитать жития наиболее известных подвижников Русской церкви или обратиться к ним с личной молитвой дома.

Считается, что в молитве можно просить помощи у всех русских святых сразу.

Чаще всего молятся:

* о здоровье;

* о защите семьи;

* о мире и благополучии;

* о помощи в трудных жизненных обстоятельствах;

* об укреплении веры;

* о воспитании детей;

* о прощении грехов.

Главной просьбой остается помощь в спасении души и следовании христианскому пути.

«Русские святые являются нашими молитвенниками и заступниками перед Господом. Поэтому верующие просят их о помощи, укреплении веры, поддержке в испытаниях и благодарят за их духовный пример», — пояснил священник.

Молитвы Молитва всем святым, в земле Русской просиявшим. О всеблаженнии и богомудрии святии земли Русския, предстатели наши усерднии и теплые молитвенницы ко Господу! Припадаем к вам с верою и любовию и смиренно молим: будите нам помощницы и заступницы пред Престолом Божиим. Испросите нам у Господа мира, здравия, спасения душ наших и благословения на всякое доброе дело. Аминь. Краткая молитва русским святым. Все святые, в земле Русской просиявшие, молите Бога о нас. Тропарь всем святым, в земле Русской просиявшим. Якоже плод красный Твоего спасительного сеяния, земля Российская приносит Ти, Господи, вся святыя, в той просиявшия. Тех молитвами в мире глубоце Церковь и страну нашу Богородицею соблюди, Многомилостиве.

Что можно и нельзя делать в этот день

Праздник не предполагает строгих бытовых запретов, однако церковь рекомендует:

* избегать ссор и конфликтов;

* не предаваться унынию;

* не злоупотреблять алкоголем;

* не заниматься делами в ущерб посещению богослужения;

* уделить время молитве и добрым делам.

Главное в этот день — постараться провести праздник с пользой для души: посетить богослужение, уделить время молитве, чтению духовной литературы или помощи близким. Верующим также рекомендуют избегать поступков, которые противоречат христианским заповедям.

Праздник Всех святых, в земле Русской просиявших, занимает особое место в православном календаре. Он напоминает верующим о многовековой истории Русской церкви и о людях, которые своим примером показали путь веры, милосердия и служения Богу. Для многих православных этот день становится поводом не только почтить память русских святых, но и задуматься о собственном духовном пути.