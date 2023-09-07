Netflix наконец смог удачно адаптировать аниме. «Ван-Пис» понравится даже тем, кто не читал мангу

Сериал Netflix «One Piece. Большой куш» стал одним из главных телехитов летнего сезона. Игровая адаптация культового аниме про пиратов, разыскивающих легендарный клад, пришлась по душе даже фанатам оригинала, а также побила внутренние рекорды стриминга, которые до этого держали «Уэнздей» и «Очень странные дела». Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, как Netflix (с третьей попытки) нашел сокровище на Японских островах.

Легендарный король пиратов Голд Роджер в своем последнем слове завещает собравшимся на его казнь пуститься на поиски спрятанного им сокровища. Никаких подсказок он не оставляет, но на этот счет все равно складывается некий консенсус: если клад, прозванный «Ван-Писом» (потому что якобы зарыт весь в одном месте), где и спрятан, то явно в области Гранд-Лайна — океанического течения, делящего планету на два полушария (перпендикулярно ему тянется лента материка Ред-Лайн, так что в итоге шар оказывается разрезан на четыре океана: восточный, западный, северный и южный).

Покорить Гранд-Лайн мало кому оказывалось под силу. Впрочем, трудности никогда особенно не смущали Манки Д. Луффи (Иньяки Годой) — бойкого паренька, который в детстве съел фрукт под названием дьявольский плод, в результате чего получил способность растягивать и сжимать свое тело, будто оно резиновое. Обладатель стильной соломенной шляпы, а также абсолютной уверенности в том, что именно он отыщет Ван-Пис и станет новым королем пиратов, Луффи оказывается капитаном таких же странноватых, но талантливых изгоев, как и он сам. Постепенно к его команде присоединяются мечник Ророноа Зоро (Арата Маккэнъю), воровка Нами (Эмили Радд из трилогии «Улица страха»), болтун с метким глазом Усопп (Джейкоб Ромеро Гибсон) и кок Санджи (Тез Скайлар).

close 100% Кадр из сериала «One Piece. Большой куш» (2023) Netflix

Предыдущие абзацы, если по-хорошему, должны быть в несколько раз длиннее, но, как согласится любой уважающий себя пират предпенсионного возраста, важно понимать, когда пришло время остановиться. Продолжать с «Ван-Писом» можно почти бесконечно, а ложкой море не вычерпаешь: манга и аниме Эйитиро Оды «One Piece. Большой куш» выходят еще с конца 90-х годов, к настоящему моменту они насчитывают более 100 томов и 1000 эпизодов (20-минутных, но все же), так что местная вселенная успела обрасти совершенно беспросветным количеством сюжетов и лора. Рекомендовать кому-либо бросаться в этот омут, то есть бесцеремонно распоряжаться такими объемами чужого времени, на данном этапе уже, признаться, несколько совестно. Тут на выручку приходит Netflix: нормальные герои всегда идут в обход.

У стримингового сервиса довольно давно тянется собственный квест с игровыми адаптациями культовых аниме: в 2017 вышла полнометражная «Тетрадь смерти» (оригинальное аниме запрещено в России), а в 2022-м — сериал «Ковбой Бибоп». От фильмов, которые по мотивам своей анимации снимают сами японцы, эти проекты отличала (сомнительная) попытка вывести оригинальные произведения с японской территории на международную. Оба раза эта попытка провалилась: «Тетрадь смерти» до сих пор вспоминают, но в числе крупнейших позоров платформы, про «Ковбой Бибоп», кажется, наоборот предпочитают не вспоминать.

close 100% Кадр из сериала «One Piece. Большой куш» (2023) Netflix

Оттого еще удивительней, что бог игровых адаптаций аниме Netflix (ну или как там называется конкретно эта нейросеть), по всей видимости, любит троицу: сделанный ровно по тем же лекалам сериал «One Piece. Большой куш» вдруг взял и сорвал большой куш — побил рекорд «Уэнздей» и четвертого сезона «Очень странных дел», дебютировав на первой строчке рейтинга Netflix в 84 странах. При этом хвалят его даже строгие фанаты манги Эйитиро Оды. И дело тут явно не в пиратском кодексе чести: «Ван-Пис» — и правда хорошее шоу, которое вполне органично вписалось в слот последнего большого приключения лета-2023.

«One Piece» исповедует утрированно-детский, питерпэновский взгляд на пиратство, семью, дружбу и мечты. И нежности этого взгляда сложно не поддаться. Хаотическая энергия сериала неожиданным образом рифмуется с безумными игровыми вставками из советского «Острова сокровищ», а очаровательные бутафорщина и карнавальщина порой рождают иллюзию, будто новый «Ван-Пис» — современник старого и в нулевые определенно крутился по каналу СТС где-то вблизи «Зены — королевы воинов».

close 100% Кадр из сериала «One Piece. Большой куш» (2023) Netflix

Шоураннерам Мэтту Оуэнсу («Люк Кейдж», «Агенты Щ.И.Т.») и Стивену Маэде («Пан Американ», «Остаться в живых», «Обмани меня») удалось пройтись по тонкой полоске суши, не сорвавшись ни в один из бушующих океанов. «One Piece» сделан с заметным трепетом к оригиналу (оттуда позаимствована даже мультяшная пластика и интонации героев), что умасливает старожилов, тогда как непонимания и отторжения у тех, кто ни разу в здешних широтах не плавал, сериал не вызывает. Так что проект Netflix служит и отличным дополнением к франшизе, и идеальной точкой входа в ее обширный мир. А еще сериал скрасит режим ожидания всем тоскующим по сбившейся с курса франшизе «Пираты Карибского моря» (тут еще необходимо вспомнить прошлогодний мультфильм «Морской монстр»). Словом, все по пиркоду: вряд ли через несколько месяцев мы начнем встречать «Ван-Пис» в каждом втором списке лучшего за год, но эпилогом к летним каникулам он кажется чудесным.