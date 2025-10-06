13 лучших фильмов с Джейсоном Стетхемом — №11 вас точно удивит

Джейсон Стетхем — актер, чье имя стало практически отдельным жанром. Увидел его в титрах и сразу понимаешь: впереди будут драки, погони, британский юмор и обязательное «один против всех». При этом сам Стетхем — многогранный актер, который играет не только кулаками, но и умеет шутить над собой и снимать напряжение одним прищуром. В его фильмографии хватает как громких боевиков, так и неожиданных драм. «Газета.Ru» собрала лучшие фильмы с Джейсоном Стетхемом.

1. «Карты, деньги, два ствола» (1998)

Страна: Великобритания



Великобритания Оригинальное название: Lock, Stock and Two Smoking Barrels



Lock, Stock and Two Smoking Barrels Жанр: криминальная комедия, боевик



криминальная комедия, боевик Рейтинг: IMDb — 8,1; «Кинопоиск» — 8,6



IMDb — 8,1; «Кинопоиск» — 8,6 Режиссер: Гай Ричи



Гай Ричи Длительность: 107 минут



107 минут В главных ролях: Джейсон Стетхем, Ник Моран, Джейсон Флеминг, Винни Джонс

Дебют Джейсона Стетхема в большом кино — и сразу у Гая Ричи. Его герой Бэкон — мелкий жулик, который с друзьями вляпывается в историю с карточным долгом и криминальными разборками. Фильм стал визитной карточкой британского стиля конца 90-х: быстрый монтаж, абсурдные ситуации и фирменный юмор, где каждое слово звучит, как удар по челюсти.

Любопытно, что до съемок Стетхем был не профессиональным актером, а уличным торговцем и зарабатывал продажей подделок на лондонских рынках. Гай Ричи увидел в нем харизму и дал шанс. В итоге «Карты…» не только сделали актера знаменитым, но и открыли миру Стетхема — будущего короля боевиков.

2. «Большой куш» (2000)

Страна: Великобритания



Великобритания Оригинальное название: Snatch



Snatch Жанр: криминальная комедия, боевик



криминальная комедия, боевик Рейтинг: IMDb — 8,2; «Кинопоиск» — 8,6



IMDb — 8,2; «Кинопоиск» — 8,6 Режиссер: Гай Ричи



Гай Ричи Длительность: 104 минуты



104 минуты В главных ролях: Джейсон Стетхем, Брэд Питт, Стивен Грэм, Алан Форд

«Большой куш» стал логичным продолжением успеха «Карт…» и закрепил за Ричи статус мастера криминальных комедий. На этот раз Стетхем получил куда более заметную роль: его герой Турецкий — предприимчивый боксерский промоутер, который втягивается в историю с украденным алмазом. Именно здесь раскрылся фирменный экранный образ Стетхема — умный, ироничный и опасный парень, которы одним взглядом может дать понять, что связываться с ним себе дороже.

Интересно, что изначально Ричи не планировал давать Стетхему такую крупную роль, но впечатлился его уверенностью и дикцией на кастинге. В фильме, где Брэд Питт затмил всех своей ролью цыгана с непонятным акцентом, именно Турецкий стал сердцем истории. Критики отмечали, что харизма Стетхема позволила уравновесить бурлящий хаос картины и превратила его из новичка в полноценную звезду британского кино.

3. «Хаос» (2005)

Страна: Великобритания



Великобритания Оригинальное название: Chaos



Chaos Жанр: боевик, триллер, криминал



боевик, триллер, криминал Рейтинг: IMDb — 6,4; «Кинопоиск» — 7,2



IMDb — 6,4; «Кинопоиск» — 7,2 Режиссер: Тони Джильо



Тони Джильо Длительность: 106 минут



106 минут В главных ролях: Джейсон Стетхем, Райан Филипп, Джастин Уодээлл, Уэсли Снайпс

В «Хаосе» Стетхем играет детектива Куэнтона Коннерса, полицейского с не самой безупречной репутацией, которого возвращают на службу ради расследования дерзкого ограбления банка. Напарником становится молодой коп (Райан Филипп), и вместе они оказываются втянуты в игру с террористом, требующим соблюдения «правил хаоса». Фильм держится на напряженной динамике и вечном противостоянии «опыт против новичка».

Забавно, что на фоне других боевиков с бесконечными перестрелками «Хаос» пытался сыграть на интеллектуальности сюжета. В основе сценария лежит теория хаоса, а значит — даже мелкая деталь может повлиять на финал.

4. «Револьвер» (2005)

Страна: Великобритания



Великобритания Оригинальное название: Revolver



Revolver Жанр: триллер, криминальная драма



триллер, криминальная драма Рейтинг: IMDb — 6,4; «Кинопоиск» — 7,3



IMDb — 6,4; «Кинопоиск» — 7,3 Режиссер: Гай Ричи



Гай Ричи Длительность: 111 минут



111 минут В главных ролях: Джейсон Стетхем, Рэй Лиотта, Андре Бенджамин, Марк Стронг

«Револьвер» — это возвращение дуэта Ричи + Стетхем, но уже в другом жанровом ключе. Вместо легкой криминальной комедии зритель получил мрачный философский триллер о мести, манипуляциях и психологических играх. Стетхем здесь в роли Джейка Грина — профессионального игрока, который после семи лет тюрьмы решает расквитаться с мафиози. Роль стала для актера необычной: здесь меньше драк и больше диалогов, внутренних конфликтов и напряженной драматичности.

Фильм вышел спорным: одни критики называли его «избыточным и запутанным», другие видели в нем попытку Ричи выйти за рамки собственного стиля. Интересно, что ради роли Стетхем похудел почти на 15 килограммов, чтобы подчеркнуть измученность героя. «Револьвер» не стал кассовым хитом, но показал, что Стетхем способен играть не только кулаками.

5. «Адреналин» (2006)

Страна: США



США Оригинальное название: Crank



Crank Жанр: боевик, триллер



боевик, триллер Рейтинг: IMDb — 6,9; «Кинопоиск» — 7,3



IMDb — 6,9; «Кинопоиск» — 7,3 Режиссеры: Марк Невелдайн, Брайан Тейлор



Марк Невелдайн, Брайан Тейлор Длительность: 88 минут



88 минут В главных ролях: Джейсон Стетхем, Эми Смарт, Хосе Пабло Кантильо, Дуайт Йоакам

Если раньше Стетхема называли «новым лицом британского кино», то после «Адреналина» он окончательно закрепился в Голливуде как герой безумных боевиков. Его персонаж Чев Челиос — киллер, которому вводят смертельный яд. Чтобы не умереть, он должен постоянно держать уровень адреналина в крови: бегать, драться, вытворять полнейший беспредел на улицах Лос-Анджелеса. Фильм снят в бешеном темпе и не дает зрителю выдохнуть ни на минуту.

Большую часть трюков Стетхем выполнял сам, включая сцены на мотоцикле и опасные погони. Режиссеры Невелдайн и Тейлор снимали фильм практически в «партизанском» стиле — с ручными камерами, на улицах без перекрытого движения и с минимумом спецэффектов. Благодаря этому «Адреналин» смотрится максимально живо и по-панковски дерзко.

6. «Ограбление на Бейкер-Стрит» (2008)

Страна: Великобритания



Великобритания Оригинальное название: The Bank Job



The Bank Job Жанр: криминальный триллер



криминальный триллер Рейтинг: IMDb — 7,2; «Кинопоиск» — 7,4



IMDb — 7,2; «Кинопоиск» — 7,4 Режиссер: Роджер Дональдсон



Роджер Дональдсон Длительность: 111 минут



111 минут В главных ролях: Джейсон Стетхем, Саффрон Берроуз, Дэвид Суше

В этом фильме Стетхем впервые примерил на себя образ не супергероя боевиков, а обычного «маленького человека», втянутого в большую игру. Его персонаж Терри Лезер — автомеханик, который соглашается на, казалось бы, простое ограбление банка. Но чем дальше, тем очевиднее: история не о деньгах, а о тайнах британской элиты, спрятанных в банковских ячейках. Атмосфера Лондона 70-х, тщательно воссозданная в деталях, добавляет картине особого шарма.

Любопытно, что сюжет основан на реальных событиях — знаменитом ограблении банка на Бейкер-стрит 1971 года. Тогда власти быстро засекретили дело, и до сих пор вокруг него ходят легенды о компромате на членов британской знати. Фильм сыграл именно на этой интриге, а Стетхем еще доказал, что способен держать напряжение актерской игрой. Роль в «Ограблении…» стала одной из самых убедительных в его карьере.

7. «Без компромиссов» (2011)

Страна: Великобритания



Великобритания Оригинальное название: Blitz



Blitz Жанр: криминальный триллер



криминальный триллер Рейтинг: IMDb — 6,1; «Кинопоиск» — 6,8



IMDb — 6,1; «Кинопоиск» — 6,8 Режиссер: Эллиотт Лестер



Эллиотт Лестер Длительность: 97 минут



97 минут В главных ролях: Джейсон Стетхем, Пэдди Консидайн, Эйдан Гиллен

В «Без компромиссов» Джейсон Стетхем играет лондонского сержанта Бранта — жесткого полицейского, который предпочитает силу правилам и протоколам. На этот раз его задача — поймать серийного убийцу, охотящегося на сотрудников полиции. Фильм получился мрачным и более приземленным, чем привычные для актера голливудские боевики, но именно это дало Стетхему шанс показать героя с «серой зоной» — жестокого, но не лишенного человечности.

Сюжет основан на романе ирландского писателя Кена Бруэна, а сценарий довольно точно передает атмосферу его «нуарного Лондона». Критики отмечали, что фильм, возможно, и не дотягивает до «классики жанра», но зато в нем есть настоящий британский дух. Для фанатов актера это возможность увидеть его в роли копа, который действует максимально прямолинейно — без компромиссов, как и гласит название.

8. «Профессионал» (2011)

Страна: Великобритания



Великобритания Оригинальное название: Killer Elite



Killer Elite Жанр: боевик, триллер



боевик, триллер Рейтинг: IMDb — 6,4; «Кинопоиск» — 6,8



IMDb — 6,4; «Кинопоиск» — 6,8 Режиссер: Гэри МакКендри



Гэри МакКендри Длительность: 116 минут



116 минут В главных ролях: Джейсон Стетхем, Клайв Оуэн, Роберт Де Ниро

В этом фильме Стетхем играет бывшего спецагента Дэнни Брайса, который вынужден вернуться в дело, чтобы спасти своего наставника (Роберт Де Ниро). Сюжет основан на реальных событиях и книге «The Feather Men» Ранульфа Файнса. Главный конфликт разворачивается между героем Стетхема и бойцом тайной организации в исполнении Клайва Оуэна. «Профессионал» получился напряженным триллером с обилием боевых сцен и дуэлью характеров.

Часть съемок проходила в Австралии. Стетхем выполнял некоторые трюки самостоятельно, включая сцены с драками в ограниченных пространствах. Критики отзывались о фильме сдержанно, но признавали, что «Профессионал» стоит особняком в фильмографии актера — здесь он меньше похож на комиксового супергероя и ближе к реалистичному бойцу, уставшему от бесконечной войны.

9. «Механик» (2010)

Страна: США



США Оригинальное название: The Mechanic



The Mechanic Жанр: боевик, триллер, криминал



боевик, триллер, криминал Рейтинг: IMDb — 6,5; «Кинопоиск» — 6,8



IMDb — 6,5; «Кинопоиск» — 6,8 Режиссер: Саймон Уэст



Саймон Уэст Длительность: 93 минуты



93 минуты В главных ролях: Джейсон Стетхем, Бен Фостер, Тони Голдуин, Дональд Сазерленд

В «Механике» Джейсон Стетхем играет Артура Бишопа — наемного убийцу-профессионала, который специализируется на «чистых» заказах, оформленных как несчастные случаи. После гибели наставника (Дональд Сазерленд) герой берет под крыло его сына (Бен Фостер) и обучает ремеслу киллера. Фильм сочетает динамичный экшен с элементами драмы о доверии, предательстве и выборе между долгом и совестью.

Картина — ремейк одноименного боевика 1972 года с Чарльзом Бронсоном. Стетхем лично настаивал на сохранении «честной» атмосферы оригинала и выполнял многие элементы сам. Критики отмечали: хоть сюжет и не блещет новизной, дуэт Стетхема и Фостера делает фильм заметным в жанре, а сцены убийств, поставленных как головоломки, придают истории особый шарм.

10. «Паркер» (2012)

Страна: США



США Оригинальное название: Parker



Parker Жанр: криминальный боевик, триллер



криминальный боевик, триллер Рейтинг: IMDb — 6,2; «Кинопоиск» — 6,8



IMDb — 6,2; «Кинопоиск» — 6,8 Режиссер: Тейлор Хэкфорд



Тейлор Хэкфорд Длительность: 118 минут



118 минут В главных ролях: Джейсон Стетхем, Дженнифер Лопес, Ник Нолти, Майкл Чиклис

В фильме «Паркер» Джейсон Стетхем играет вора-профессионала с железным кодексом: он никогда не крадет у бедных и не убивает без необходимости. Когда напарники предают его и оставляют умирать, герой возвращается, чтобы рассчитаться с обидчиками и забрать то, что ему принадлежит. Получился стильный криминальный боевик, в котором суровая харизма Стетхема сочетается с налетом классического «нуарного» героя.

Фильм основан на романах Дональда Уэстлейка о воре Паркерe — культовом персонаже криминальной литературы США. Режиссер Тейлор Хэкфорд настоял на том, чтобы Стетхем показал героя не как обычного «мстителя», а как умного, расчетливого преступника, которому важно следовать правилам. Партнершей Стетхема на экране стала Дженнифер Лопес, и их дуэт добавил фильму неожиданного шарма — сочетания холодной решимости и романтической искры.

11. «Шпион» (2015)

«Шпион» стал, пожалуй, самой неожиданной ролью для Джейсона Стетхема. Здесь он играет не привычного героя-одиночку, а пародийного агента Рика Форда, который всерьез считает себя воплощением крутого шпиона. Его герой постоянно рассказывает о невероятных трюках, которые якобы совершал, но все это подается с такой серьезностью, что зал смеется в голос. При этом Стетхем органично вписался в жанр комедии, сохранив свой фирменный образ «жесткого парня».

Многие сцены с его участием были наполовину импровизированными — режиссер Пол Фиг специально оставлял пространство для того, чтобы Стетхем мог разыгрывать самого себя. Критики и зрители отметили, что актер идеально попал в тон пародии и при этом не потерял свой шарм. Для карьеры Стетхема «Шпион» стал важным экспериментом: он показал, что умеет не только драться и мрачно щуриться, но и смеяться над своим экранным образом.

12. «Гнев человеческий» (2021)

Страна: Великобритания



Великобритания Оригинальное название: Wrath of Man



Wrath of Man Жанр: боевик, криминальный триллер



боевик, криминальный триллер Рейтинг: IMDb — 7,1; «Кинопоиск» — 7,7



IMDb — 7,1; «Кинопоиск» — 7,7 Режиссер: Гай Ричи



Гай Ричи Длительность: 119 минут



119 минут В главных ролях: Джейсон Стетхем, Холт Маккэллани, Джеффри Донован, Джош Хартнетт

В «Гневе человеческом» Стетхем снова объединяется с Гаем Ричи, но теперь вместо легкой криминальной комедии зритель получает мрачный и холодный триллер. Его герой по прозвищу Эйч устраивается работать в инкассаторскую компанию, но быстро становится ясно: за маской скрывается человек с тайной и жаждой мести. Фильм держит в напряжении до последней минуты и показывает Стетхема в максимально собранном, почти «сталкерском» образе.

Сценарий основан на французской картине «Инкассатор» (2004), но Ричи переработал его под свой фирменный стиль. Для Стетхема это был еще и фильм-возвращение — до «Гнева…» они не работали с Ричи больше 15 лет. Критики отмечали, что актер стал более сдержанным и драматичным, чем в ранних ролях, а сама лента выглядит почти как симфония мести — строгая, холодная и беспощадная.

13. «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» (2024)

Страна: Великобритания



Великобритания Оригинальное название: Operation Fortune: Ruse de Guerre



Operation Fortune: Ruse de Guerre Жанр: боевик, комедия, приключения



боевик, комедия, приключения Рейтинг: IMDb — 6,3; «Кинопоиск» — 7,1



IMDb — 6,3; «Кинопоиск» — 7,1 Режиссер: Гай Ричи



Гай Ричи Длительность: 114 минут



114 минут В главных ролях: Джейсон Стетхем, Обри Плаза, Джош Хартнетт, Хью Грант

В этом фильме Джейсон Стетхем играет Орсона Фортюна — агента элитного спецподразделения, которому поручают остановить торговца оружием, угрожающего мировой безопасности. Ради выполнения миссии команда Фортюна привлекает к операции голливудскую звезду, и начинается смесь из динамичных перестрелок, комедийных ситуаций и фирменных «ричиевских» диалогов. Стетхем в очередной раз показывает, что может быть и серьезным бойцом, и ироничным напарником в одной роли.

Съемки картины несколько раз переносились из-за пандемии и смены дистрибьютора, поэтому фильм добрался до зрителей лишь в 2024 году. Несмотря на средние оценки критиков, зрители отмечали легкость подачи и отличный актерский ансамбль, где особенно выделяются дуэты Стетхема с Хью Грантом и Обри Плазой. «Операция «Фортуна»» стала возвращением актера к более легкому жанру — и еще одним подтверждением, что Стетхем одинаково органичен и в мрачных триллерах, и в ироничных боевиках.