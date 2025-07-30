«Уэнсдэй» возвращается: когда выйдет второй сезон и что о нем известно

«Уэнсдэй» — сериал о мрачной девочке с косичками, ставший одним из самых ярких кинособытий последних лет. После премьеры первого сезона Netflix едва справлялся с наплывом зрителей: мир хотел знать все о героине, которая смотрит на людей так, будто им пора вернуть ей долг с процентами. С тех пор фанаты ждут, когда вернется «Уэнсдэй» и что она приготовила во втором сезоне? Подробнее о выходе новых эпизодов сериала, который уже успел полюбиться многим, — в материале «Газеты.Ru».

Главное о сериале

За первую неделю первый сезон «Уэнсдэй» побил рекорд «Очень странных дел»: сериал посмотрели 341,2 млн часов (против 335,1 млн у «ОСД»). Спустя 28 дней шоу вошло в историю Netflix, набрав более миллиарда часов просмотров — выше только «Игра в кальмара» и четвертый сезон «Очень странных дел».

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Когда выйдет 2-й сезон «Уэнсдэй»

Netflix не стал тянуть интригу: в январе 2023 года, всего через два месяца после премьеры первого сезона, стриминг официально объявил — «Уэнсдэй» возвращается. Шоураннеры Альфред Гоф и Майлз Миллар уже тогда признались: они расписали сюжетные арки ключевых героев минимум на три-четыре сезона.

Но реальность оказалась мрачнее, чем интерьер академии «Невермор». Весной 2023 года работа над сценарием стартовала и тут же застопорилась из-за забастовки Гильдии сценаристов. Голливуд встал на паузу, а «Уэнсдэй» вместе с ним.

close Кадр из сериала «Уэнсдэй» (2022) Netflix

К этому добавился громкий скандал. В январе 2023-го актера Перси Хайнса Уайта (Ксавье Торп) обвинили в сексуализированном насилии. В сети появились скриншоты переписок, фанаты запустили петицию с требованием убрать его из проекта. Сам актер позже назвал обвинения ложными и безосновательными, но Netflix предпочел не рисковать и тихонько распрощался с Уайтом.

Несмотря на все сложности, съемочный процесс все же сдвинулся. Второй сезон снимали в Ирландии (первый — в Румынии) и закончили в начале декабря 2024 года.

И вот главное: второй сезон «Уэнсдэй» выйдет на Netflix в двух частях.

6 августа 2025 года выйдут первые четыре серии.

3 сентября 2025 года зрители увидят финальные четыре эпизода.

Теперь фанатам остается только ждать августа, потому что именно тогда Уэнсдэй снова появится на экране и наверняка испортит чье-то настроение.

Трейлер 2-го сезона сериала «Уэнсдэй»

Стриминг умеет дразнить зрителей, поэтому и со вторым сезоном «Уэнсдэй» он устроил проверку нервов. Первый тизер появился в 20-х числах апреля 2025 года — всего несколько мрачных кадров и голос Уэнсдэй, обещающий, что покой ей снова только снится. Этого хватило, чтобы TikTok наполнился теориями, а фанаты устроили покадровый разбор каждого темного коридора и символа.

Полноценный трейлер появился уже в конце апреля 2025‑го. В нем — знакомые коридоры «Невермора» и новые ирландские локации, куда сериал переехал со съемками. Атмосфера стала плотнее и темнее: тревожные видения, намеки на смертельную угрозу, силуэты в плащах и ощущение, что за каждым углом кто‑то прячется. Главный намек трейлера прозрачен — Уэнсдэй придется спасать не только себя, но и друзей, а значит, ставки выросли в разы.

Зрители тут же разнесли трейлер по соцсетям: одни спорили, кто скрывается за новой маской, другие обсуждали намеки на более взрослый и мрачный тон сезона. TikTok превратился в поток мемов и фанатских видео — и стало понятно, что Netflix готовит не просто продолжение, а большое событие, которое взорвет ленты в августе.

Что было в первом первом сезоне «Уэнсдэй»

Сюжет выстраивается вокруг мрачной девочки‑подростка Уэнсдэй Аддамс, которую родители отправляют учиться в свою альма‑матер — школу для изгоев «Невермор». Здесь собираются не просто странные ученики: кто‑то управляет предметами силой мысли, кто‑то оживляет рисунки, а кто‑то по пятницам обрастает шерстью. Но даже среди такой компании Уэнсдэй удается оставаться самой нелюдимой.

«Невермор» соседствует с городком Джерико, где обитают «нормисы» — обычные люди, которые исподтишка косо смотрят на соседей с уникальными способностями. Их предки когда‑то сжигали ведьм, теперь же жители пытаются поддерживать шаткий мир. Но равновесие рушится, когда вокруг школы начинают происходить убийства и странные происшествия.

История стартует эффектно: Уэнсдэй исключают из обычной школы после того, как она запускает пиранью в бассейн, мстя обидчикам своего младшего брата Пагсли. Хотя сначала девочка пробовала найти свое место в мире чудиков, она быстро потеряла интерес и втянулась в расследование исчезновения ученика. Уэнсдэй уверена: неподалеку скрывается монстр. И чем глубже она копает, тем яснее понимает — за этой тайной тянется нить к мрачным секретам семьи Аддамс, о которых родители предпочли бы молчать.

Чего ждать во втором сезоне «Уэнсдэй»

Второй сезон «Уэнсдэй» стартует прямо с того места, где закончился первый. Уэнсдэй возвращается в «Невермор» после каникул и снова попадает в водоворот мрачных событий: новые убийства, старые тайны и ощущение, что спокойного учебного года не будет даже в параллельной вселенной.

Семья Аддамс собирается в полном составе — появится бабушка, которую сыграла 79‑летняя Джоанна Ламли. Кроме того, в школу для странных детей поступает и младший брат Уэнсдэй, так что Мортиша и Гомес (родители главной героини) снова рядом. Тим Бертон с усмешкой сказал, что «семья в школе — это худший кошмар любого подростка», и Уэнсдэй, похоже, это уже осознает.

Романтику закрыли на замок. Дженна Ортега прямо сказала: во втором сезоне никаких любовных линий. В первом ее героиня нехотя застряла в любовном треугольнике между угрюмым художником Ксавье и обаятельным сыном шерифа Тайлером, но так никого и не выбрала. Теперь же создатели решили — хватит флирта, пришло время чистого хоррора и темных дел.

Секреты держат плотно. Netflix показал на Tudum (официальный сайт Netflix с дополнительными материалами, созданный для поклонников фильмов и сериалов) шестиминутный фрагмент первой серии: Уэнсдэй проводит каникулы, охотясь за серийным убийцей (его играет Хейли Джоэл Осмент — тот самый мальчик из «Шестого чувства»). Это только зачин — дальше будет еще больше опасных загадок.

Главные персонажи в сериале

Основной каст

Уэнсдэй Аддамс (Дженна Ортега) — старшеклассница с даром ясновидения, увлекающаяся тру-краймом и смотрящая на мир так, будто он уже ей надоел. Пишет собственную детективную серию, печатает на машинке, ненавидит цветы и страдает от аллергии на все яркое.

Мортиша Аддамс (Кэтрин Зета-Джонс) — элегантная, как картина маслом, мать Уэнсдэй. Когда-то училась в «Неверморе» и состояла в тайном обществе «Белладонна». Ее улыбка способна напугать сильнее любого монстра.

Гомес Аддамс (Луис Гусман) — обаятельный и слегка безумный отец Уэнсдэй, в прошлом — такой же ученик «Невермора» и соратник Мортиши в ее студенческих приключениях. Семейные тайны он хранит крепче, чем собственный костюм.

Энид Синклер (Эмма Майерс) — соседка Уэнсдэй по комнате, полный антипод героини. Любит яркие цвета, ведет школьный блог со сплетнями и отчаянно ждет момента, когда проявятся ее оборотничьи способности.

Юджин Отингер (Муса Мостафа) — застенчивый глава клуба пчеловодов, который умеет управлять роями, но не чувствует себя своим даже в школе для изгоев.

Бьянка Баркли (Джой Сандэй) — королева «Невермора», участница фехтовального клуба и тайного общества «Белладонна». Сирена, чья способность подчинять людей своей воле, делает ее опаснее любого оружия.

Тайлер Галпин (Хантер Дуэн) — сын местного шерифа и бариста в кафе Джерико. На первый взгляд обычный парень, но его улыбка скрывает куда больше тайн, чем он готов признать.

Аякс Петрополис (Джорджи Фармер) — горгона, парень Энид. Снимает очки только с риском превратить кого-то в каменную статую.

Пагсли Аддамс (Исаак Ордонес) — младший брат Уэнсдэй. Скромный и застенчивый, но всегда оказывается в центре ее безумных планов и экспериментов.

close Кадр из сериала «Уэнсдэй» (2022) Netflix

Кто присоединился во втором сезоне

Барри Дорт (Стив Бушеми) — новый директор «Невермора», пришедший на смену персонажу Гвендолин Кристи. Судя по харизме актера, правила в школе станут еще более странными.

Бабушка Аддамс (Джоанна Ламли) — легендарная матриарх семьи, появление которой обещает настоящий хаос.

Хейли Джоэл Осмент — сыграет серийного убийцу, с которым Уэнсдэй столкнется на каникулах.

Кристофер Ллойд — возвращается во вселенную Аддамсов, но пока держит свою роль в секрете (да, это тот самый дядя Фестер из фильмов 90-х).

Среди новых лиц также Билли Пайпер, Эви Темплтон, Оуэн Пейнтер и Ноа Тейлор — им предстоит оживить мир «Невермор» и добавить в него новые загадки (и, скорее всего, трупы).

Пасхалки из «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить

Камео Кристины Риччи — та самая Уэнсдэй из фильмов 90‑х вернулась — теперь в роли учительницы мисс Торнхилл. Ирония в том, что именно ее персонаж оказывается замешан в самых мрачных событиях сезона.

Легендарная сцена с танцем Уэнсдэй в «Вороньем зале» — это оммаж движению Лисы Лоринг, первой актрисы, сыгравшей Уэнсдэй в сериале 60‑х. Дженна Ортега взяла этот мотив и добавила свои элементы — в итоге TikTok взорвался.

«Белладонна» не просто тайное общество. Название взято не случайно: это и ядовитое растение, и намек на то, что клуб внутри «Невермора» хранит больше тайн, чем даже сами члены подозревают.

В интерьерах академии можно заметить фирменную эстетику режиссера: черно‑белые узоры, статуи с вытянутыми силуэтами и даже намеки на «Битлджуса» в декоре.