«Очень странные дела» — 5 сезон: когда выйдет финал, что покажут и кто выживет

Есть сериалы, которые заканчиваются, когда надо, есть — которые тянут до последнего. А есть «Очень странные дела». Проект все еще не отпускает ностальгической хваткой: тут тебе и 80-е в упаковке от VHS, и монстры из подвала, и взросление как хоррор, который никто не заказывал. Финальный пятый сезон обещает закрыть портал в мир Демогоргонов и детской травмы, а пока Netflix держит интригу, фанаты ждут возвращения в Хоукинс. Когда выйдет последний сезон «Очень странных дел» и чего от него ждать — в материале «Газеты.Ru».

Главное о сериале

Страна производства: США

Оригинальное название: Stranger Things

Жанр: фантастика, хоррор с примесью фэнтези, подростковой драмы и щепоткой детективного триллера

Создатели: братья Мэтт и Росс Дафферы

Сколько всего серий: 34 эпизода за 4 сезона

Хронометраж: от 45 минут в начале до почти полнометражных 140 минут в финале четвертого сезона

Дата премьеры первой серии: 15 июля 2016 года

Когда выйдет 5-й сезон: осенью-зимой 2025 года

Где смотреть: официальный релиз — на Netflix, зрителям в России после выхода наверняка будут доступны «альтернативные» варианты.

Бюджет: по состоянию на 2025 год «Очень странные дела» входит в тройку самых дорогих оригинальных проектов Netflix. Каждый эпизод четвертого сезона обходился в $30 миллионов — примерно столько стоил один «Мститель».

close Кадр из сериала «Очень странные дела 5» (2025) Netflix

Когда выйдет 5-й сезон «Очень странных дел»

Финал близко — теперь это не очередной слух, а официальное расписание с датами, которые можно смело вносить в календарь.

Пятый сезон «Очень странных дел» начнет выходить 26 ноября 2025 года .

Всего в пятом сезоне восемь серий. Netflix разложил их на три части с такой хирургической точностью, будто знал: фанаты будут смаковать каждую сцену, как последние крошки любимого десерта.

close Кадр из сериала «Очень странные дела 5» (2025) Netflix

В первой будет сразу четыре эпизода: «Ползание» (The Crawl), «Исчезновение Холли Уилер» (The Vanishing of Holly Wheeler), «Ловушка для Тернбоу» (The Turnbow Trap) и «Колдун» (Sorcerer) — все они выйдут 26 ноября 2025 года.

Во вторую часть войдут три серии: «Шок-Джок» (Shock Jock), «Побег из Камазотца» (Escape From Camazotz) и «Мост» (The Bridge). Их покажут 25 декабря 2025 года — прямо на католическое Рождество.

Финальный восьмой эпизод под названием The Rightside Up («Правильная сторона») станет доступен 31 декабря 2025 года . Новый год — новая реальность или конец старой.

Производство финального сезона пережило немало испытаний. Братья Дафферы начали работу над сценарием еще в 2022 году, но затем процесс встал из-за масштабных забастовок сценаристов и актеров в Голливуде. Только в январе 2024-го Netflix официально подтвердил старт съемок — соответствующий пост появился в соцсети X (бывший Twitter). А в декабре 2024 года стало известно: съемки завершены, постпродакшн идет.

Трейлер 5-го сезона сериала «Очень странные дела»

Первый трейлер финального сезона «Очень странных дел» появился 16 июля 2025 года — почти через год после завершения съемок. И нет, это не просто нарезка из темных коридоров, криков и загадочных взглядов (хотя и без них не обошлось) — ролик сразу задает напряженный тон всему сезону.

События разворачиваются осенью 1987 года. Хоукинс буквально трещит по швам: город покрыт сетью разломов, ведущих в Изнанку. Жизнь в нем парализована, власти вводят карантин и начинают охоту на Одиннадцать, в то время как ее друзья — по разным сторонам баррикад — пытаются объединиться, чтобы раз и навсегда уничтожить зло.

Еще до трейлера Netflix время от времени подбрасывал в сеть «утечки» — то сценарий первой серии с заголовком The Crawl, то закодированные фразы из Изнанки, то фото доски с линиями сюжета. Так фанаты развлекались декодированием, а стриминг получал тонны бесплатного хайпа.

О чем сериал и почему его стоит пересмотреть перед финалом

Мы постарались описать сюжет каждого сезона тезисно, но без спойлеров все же не обошлось.

Представьте, что Кинг и Спилберг объединились ради подросткового хоррора, вдохновленного Dungeons & Dragons и VHS-романтикой 80-х. Так родились «Очень странные дела» — сериал, который не просто стилизован под эпоху, а говорит на ее языке. Даже в монстрах тут нет ничего случайного: при создании Демогоргона создание из подземного мира авторы вдохновлялись эстетикой Гильермо дель Торо, а дизайн персонажа должен был быть настолько простым, чтобы ребенок мог его нарисовать от руки.

Сезон 1 (2016)

close Кадр из сериала «Очень странные дела» (2016) Netflix

В городке Хоукинсе пропадает школьник Уилл Байерс. Его друзья — Майк, Лукас и Дастин — отправляются на поиски и встречают загадочную девочку с бритой головой и даром телепатии, которую зовут Одиннадцать. Тем временем мать Уилла видит странные вещи в рождественских гирляндах. Занятый поиском мальчика шериф Хоппер копает глубже, а в подвалах правительственной лаборатории пульсирует вход в другую реальность — Изнанку.

Сезон 2 (2017)

Уилл возвращается, но не совсем «прежним» — он связан с некой сущностью из Изнанки, которую называют Истязателем Разума. Одиннадцать учится управлять своими сверхестественными силами и находит «сестру по эксперименту». В городе появляется новенькая — рыжеволосая Макс, а монстры из тени становятся все реальнее. Финал — битва за город и первые по-настоящему большие потери.

Сезон 3 (2019)

На дворе 1985-й. В Хоукинсе открывается торговый центр «Старкорт», который быстро становится эпицентром зла. Оказывается, под ним русские строят лабораторию, чтобы снова пробиться в Изнанку. Тем временем, романтика и взросление накрывают главных героев с головой.

Сезон 4 (2022)

close Кадр из сериала «Очень странные дела — 4» (2022) Netflix

Одиннадцать живет с Байерсами, теряет силы и надевает школьную форму. К слову, в первом сезоне юная актриса Милли Бобби Браун действительно побрила голову, чтобы максимально вжиться в образ. Но к четвертому сезону актриса от такой жертвы отказалась — на экране мы уже видим грим.

Старые друзья оторваны друг от друга, но Изнанка находит способ достучаться до всех — через ужасающего Векну. Он начинает убивать подростков и открывает врата между мирами. Макс становится его жертвой, но Одиннадцать оживляет ее ценой тяжелой комы. Хоппер оказывается жив и сбегает из советской тюрьмы, а финал сезона — масштабное разрушение Хоукинса и начало вторжения Изнанки.

Интересный факт про 4-й сезон Четвертый сезон стал музыкальным прорывом не только для сюжета, но и для чарта Spotify: песня Кейт Буш Running Up That Hill, ставшая личной мантрой Макс, внезапно взлетела в топы спустя 36 лет после релиза и даже попала в Книгу рекордов Гиннесса. Сериал снова напомнил, как тонко он работает с атмосферой и ностальгией. Неудивительно, что «Очень странные дела» — один из самых титулованных проектов Netflix. У шоу десятки наград — от «Эмми» до Critics' Choice, а критики отдельно отметили даже заставку и звуковой монтаж.

Сезон 5 (2025)

Нас ждет кульминация. Сюжет вернется туда, где все началось — в Хоукинс. Уилл Байерс снова в центре событий, герои объединяются, чтобы дать последний бой тьме. Что будет с Одиннадцать? Выживет ли Макс? Вернется ли Хоппер с бейсбольной битой? А главное — доживет ли до финала народный любимец Стив Харрингтон, которого изначально вообще планировали сделать проходным злодеем. Но актер Джо Кири так поразил братьев Дафферов, что те переписали сценарий и подарили Стиву полноценную арку героя — одну из самых трогательных в сериале.

Главные персонажи в 5-м сезоне

close Кадр из сериала «Очень странные дела 5» (2025) Netflix

Одиннадцать (Милли Бобби Браун) — девочка с психокинезом и тяжелой судьбой.

Уилл Байерс (Ной Шнапп) — мальчик, с исчезновения которого все началось.

Майк Уилер (Финн Вулфхард) — рыцарь Оди, романтик, лидер компании и носитель самого вечно удивленного лица в сериале.

Лукас Синклер (Калеб Маклафлин) — человек, который первым понял, что все это не игра.

Дастин Хендерсон (Гейтен Матараццо) — зубастый технарь с сердцем побольше Хоукинса.

Макс Мэйфилд (Сэди Синк) — та самая, которая в четвертом сезоне слушала «Running Up That Hill» и попала в кому. Она вернется, но в каком состоянии, пока тайна.

Стив Харрингтон (Джо Кири) — бывший заносчивый капитан команды по клише, ныне — любимец публики и нянька с бейсбольной битой.

Нэнси Уилер, Джонатан Байерс, Робин, Хоппер, Джойс, Мюррей — все те, кто стал частью «расширенной семьи Хоукинса». Почти все возвращаются.

Интересно, что большая часть актеров — не только сериальные герои, но и талантливые вокалисты. Гейтен Матараццо пел Гавроша в «Отверженных», Калеб Маклафлин был Симбой в «Короле Льве», а Сэди Синк выступала в бродвейской «Энни». Видимо, попадание в Изнанку требует не только драматического дара, но и отличного слуха.

Кстати, в пятом сезоне на передний план выйдет Уилл — в интервью шоураннеры признались, что именно его история станет эмоциональной осью финала. А это значит, что круг замкнется: тот, кто исчез первым, теперь вернется последним.

Пасхалки из «Очень странных дел», которые вы могли не заметить

Кодовое название первого сезона на этапе подготовки было «Montauk» — отсылкой к теории заговора о секретных правительственных экспериментах на Лонг-Айленде.

В сцене, где Одиннадцать бродит по супермаркету, на полке можно заметить коробку Eggo — эти вафли стали ее фетишем и неофициальным символом сериала.

Почти каждый сезон выходит в годовщину событий внутри сюжета. Например, 6 ноября считается «Днем исчезновения Уилла Байерса» — в этот день Netflix нередко публикует тизеры или закулисные материалы.

В четвертом сезоне Хоппер сражается с демогоргоном, используя настоящий меч из фильма «Конан-варвар» (1982) с Арнольдом Шварценеггером. Это подтверждали как актер, так и многочисленные фанаты.

close Кадр из сериала «Очень странные дела 5» (2025) Netflix

Что посмотреть после «Очень странных дел»

Финал близок, а пустота после него может быть как Изнанка — темной и полной монстров скуки. Но не бойтесь, мы собрали список сериалов и фильмов, которые помогут пережить расставание с Хоукинсом:

📺 «Тьма» (Dark). Немецкий сериал про петли времени и исчезновения детей. Если вам нравятся параллельные вселенные, но вы готовы напрячь мозги чуть больше, чем при просмотре «Очень странных дел» — это оно.

📺 «Газетчицы» (Paper Girls). Визуально как младшая сестра «Очень странных дел», но с девчонками на велосипедах, путешествиями во времени и атмосферой ретро-будущего. Продержалась всего один сезон.

📺 «Оно» (It, 2017). Тот же Стивен Кинг, те же дети, тот же городок, тот же ужас. Только теперь монстр — это клоун Пеннивайз.

📺 «Твин Пикс» (Twin Peaks). Мистический нуар от Дэвида Линча. Если в Хоукинсе вам не хватило психоделики, красных штор и фраз «совы — не то, чем кажется». И да, здесь тоже исчезают подростки.

📺 «Лок и ключ» (Locke & Key). Чуть больше магии, чуть меньше жести — но все еще про подростков, семейные тайны и порталы, которые лучше было не открывать.