Ночь аль-Кадр — 2025: почему это самая важная ночь в году для мусульман и как ее проводят

Как подготовиться к Ночи аль-Кадр и что нельзя делать в этот священный период

Ночь аль-Кадр, или Ночь Предопределения, занимает особое место в исламском календаре. Считается, что именно в эту ночь на последней неделе Рамадана на Землю начал ниспосылаться Коран. Это время глубокого духовного единения и священных молитв. Председатель Духовного управления мусульман Подмосковья, муфтий Рушан Аббясов рассказал «Газете.Ru» о значении Ночи аль-Кадр, традициях и запретах в этот благословенный период.

Когда отмечают Ночь аль-Кадр в 2025 году

В конце священного месяца Рамадан миллионы мусульман по всему миру ждут особую ночь — Ляйлятуль-Кадр, которую называют Ночью Могущества или Ночью Предопределения, отметил в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов.

«Эта священная ночь считается временем, когда судьбы людей предопределяются на год вперед, а любое искреннее обращение к Богу обретает особую силу», — подчеркнул муфтий.

с 26 на 27 марта наступает Ночь аль-Кадр, по мнению большинства богословов

Аль-Кадр отмечается в последние 10 дней священного месяца Рамадан. Согласно исламским преданиям, точная дата этой ночи неизвестна, но мусульмане традиционно ищут ее среди нечетных ночей последней декады месяца поста, обратил внимание Рушан Аббясов. Многие богословы полагают, что Ночь Предопределения приходится на 27-е число Рамадана.

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Почему эта ночь так важна для благоверных мусульман

Ночь аль-Кадр в Коране называют «лучше тысячи месяцев». Это выражение подчеркивает огромную ценность каждой минуты этой ночи по сравнению с остальными. Считается, что одна секунда ночи равна 50 часам.

close Faisal Bashir/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Ночь Предопределения верующие очищают душу, раскаиваются в своих прегрешениях и просят прощения у Аллаха. Считается, что каждая добрая мысль, молитва или акт покаяния именно в эту ночь многократно вознаграждаются.

Согласно поверьям, в эту ночь может быть пересмотрена судьба человека. Верующие искренне молятся о том, чтобы Аллах простил их грехи, даровал им милость и изменил ход будущих событий. Именно поэтому многие мусульмане стараются провести эту ночь в полном покаянии и искреннем поклонении.

Атмосфера этой ночи отличается особым благословением: по преданию, ангелы нисходят на землю, замечают каждое праведное дело мирян, а время словно замедляется, позволяя сосредоточиться на внутреннем мире и духовном обновлении.

История памятной даты: как появилась Ночь аль-Кадр

Ночь Предопределения упоминается в 97-й суре Корана «Аль-Кадр».

«Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в Ночь Предопределения. И что даст тебе знать, что такое Ночь Предопределения? Ночь Предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и Дух (Джибриль) нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям. Она благополучна вплоть до наступления зари», — говорится в священной книге.

Именно в эту ночь, согласно истории ислама, Пророку Мухаммаду (мир ему) началось ниспослание Корана — событие, изменившее ход истории. Рушан Аббясов муфтий, председатель Духовного управления мусульман МО

Ночь аль-Кадр символизирует ниспослание не только Священного писания, но и мудрости, предопределение судеб на ближайший год и возможность получения милости Всевышнего.

Как подготовиться к Ночи аль-Кадр

Подготовиться к священной ночи необходимо как физически, так и духовно. Мусульмане заранее очищают свои сердца от негатива, примиряются с близкими, прощают обиды и стараются войти в эту ночь с чистым разумом.

Важно Многие стараются посвятить последние 10 дней Рамадана дополнительным молитвам, благим делам и чтению Корана.

Перед наступлением Ночи аль-Кадр рекомендуется совершить полное омовение, надеть чистую одежду, создать атмосферу покоя в доме и сосредоточиться на духовной практике. Очень важно войти в эту ночь с искренним намерением провести ее в молитве и размышлениях о смысле жизни.

Основные традиции праздника

Одной из важных традиций является выстаивание ночи в молитвах. Мусульмане стараются не спать, а проводить эту ночь в поклонении, чтении Корана и благих деяниях. Также распространена традиция итикафа — уединение в мечети на последние 10 дней Рамадана. Верующие отстраняются от мирской суеты, сосредотачиваются на духовных практиках и общении с Богом.

Считается, что молитвы, вознесенные в эту ночь, особенно ценны, а прощение грехов Всевышним становится возможным для каждого искренне раскаявшегося человека. Семьи собираются вместе для молитвы, обсуждают духовные темы и помогают нуждающимся.

Что делают мусульмане в Ночь аль-Кадр

Ночь Предопределения в поклонении считается временем особой духовности. В эту ночь мусульмане совершают:

Дополнительные молитвы — особо рекомендуется ночной намаз Тахаджуд.

Чтение Корана — обязательный обычай в Ночь аль-Кадр. Желательно перечитать суру «Аль-Кадр» и другие главы.

Мольбы (дуа) — согласно преданиям, пророк Мухаммад в эту ночь советовал читать особые дополнительные молитвы, чтобы усилить духовный эффект.

Верующие мусульмане остаются в мечетях, проводят время в уединении, стремясь максимально приблизиться к Богу. Особенно важна молитва о прощении, которую сам пророк Мухаммад (мир ему) рекомендовал произносить в эту ночь: «О Аллах, Ты прощающий, Ты любишь прощение, прости меня». Рушан Аббясов муфтий, председатель Духовного управления мусульман МО

Раздача садака (милостыни) — считается, что любые добрые поступки в эту ночь особенно влияют на судьбу верующего.

Покаяние и размышление о своих поступках — мусульмане анализируют свои ошибки и просят прощения.

«Помимо молитв, мусульмане стараются совершать добрые дела: помогают нуждающимся, раздают милостыню, примиряются с близкими. Считается, что любое благое действие, совершенное в Ляйлятуль-кадр, имеет огромную ценность, ведь в Коране сказано, что эта ночь лучше тысячи месяцев», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

close Faisal Bashir/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что нельзя делать в Ночь аль-Кадр

Как было сказано, эта ночь предназначена для глубокого поклонения, искренней молитвы и самоанализа, поэтому существует ряд запретов и рекомендаций, чтобы не отвлечься от ее духовного содержания.

❌ Не ложитесь спать. Священная ночь подразумевает, что все благоверные мусульмане проведут этот период в бодрствовании. В это время необходимо обращаться к Всевышнему и молиться. Согласно исламу, если верующие в эту благословенную ночь собираются вместе и вместо молитв сплетничают и пустословят, то таким образом они зарабатывают себе только грехи. Поэтому проведите ночь без сна, но с молитвой.

❌ Избегайте светской суеты и развлечений. В Ночь Предопределения неуместно тратить время на просмотр телевизора, социальные сети или встречи, не связанные с духовными делами. Мусульмане стремятся отключиться от мирских забот, чтобы полностью погрузиться в молитву и чтение Корана.

❌ Не занимайтесь пустыми разговорами и спорами. В эту священную ночь каждое слово и поступок имеет огромное значение. Любые ссоры, негатив или поверхностные обсуждения, сплетни могут нарушить атмосферу умиротворения и сосредоточенности.

❌ Откажитесь от суетливых дел и бессмысленных активностей. Не рекомендуется заниматься делами, не связанными с поклонением или духовным ростом. Важно избегать любых действий, которые могут отнять время и энергию, необходимые для молитв и личного самоанализа.

❌ Не пренебрегайте обязательными молитвами. Пропуск намаза в этот священный период считается особенно недопустимым , поскольку каждая минута, проведенная в молитве, ценится особым образом.

❌ Избегайте любых действий, противоречащих нормам ислама. Это касается даже мелочей — невербальное поведение, невежливость или демонстративное проявление гордыни могут ослабить духовный настрой. В Ночь аль-Кадр важно проявлять смирение и искренность абсолютно во всем.

close Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как празднуют аль-Кадр в разных мусульманских странах

Традиции празднования Ночи аль-Кадр могут несколько различаться в зависимости от страны и местных обычаев, но общая суть остается неизменной — это ночь поклонения, молитвы и духовного самоочищения.

Ближний Восток и Персидский залив. В странах, таких как Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Ночь аль-Кадр отмечается масштабно. В мечетях проходят дополнительные молитвы, а местные власти часто организуют благотворительные акции и раздачу пищи нуждающимся. В некоторых городах проводятся ночные коллективные молитвы, где тысячи верующих собираются вместе, чтобы молиться до рассвета. Здесь особое внимание уделяют чтению Корана и длинным молитвам, ведь каждая минута считается благословенной.

Турция. В Турции этот праздник известен как «Kadir Gecesi». Мусульмане посещают мечети, где проводятся специальные службы, и молятся всю ночь. Часто в домах также зажигают свечи и лампы, создавая атмосферу священного уединения. Турецкие богословы подчеркивают, что именно в эту ночь верующий может испытать настоящее духовное пробуждение и просвещение.

Южная Азия. В Пакистане, Бангладеш и Индии мусульмане также уделяют особое внимание Ночи аль-Кадр. Здесь традиционно проводятся коллективные молитвы, организуются итикафы уединения в мечети , а также устраиваются ночные чтения Корана. Во многих регионах этого обширного мусульманского мира семьи собираются вместе, чтобы провести ночь в спокойном поклонении, часто сопровождаемом раздачей сладостей и благотворительными акциями.

Юго-Восточная Азия. В Малайзии, Индонезии и на Филиппинах мусульмане собираются в мечетях и традиционно проводят вечер в молитвах и чтении Корана. Здесь готовят специальные блюда, а вечером, после молитв, часто устраивают совместные посиделки, обсуждая только духовные темы ведь обсуждение мирских дел, пустословие и сплетни запрещены в эту ночь и делясь впечатлениями от пережитого священного времени.

Африка. В странах Северной Африки, таких как Марокко, Египет и Тунис, традиции празднования Ночи аль-Кадр также богаты и разнообразны. Здесь, помимо коллективных молитв, верующие уделяют внимание благотворительности и помогают нуждающимся, что отражает важнейшую идею ислама — взаимопомощь и солидарность.

Россия. В России мусульманские общины отмечают Ночь аль-Кадр, проводя длительные молитвенные службы, организуя коллективные итикафы, а также просветительские мероприятия. Благоверные мусульмане стремятся создать атмосферу полного сосредоточения и духовного подъема, избегая всего, что может отвлечь их от поклонения.

«Все традиции в эту священную ночь объединяют верующих, напоминая о том, что каждый человек может изменить свою судьбу, если искренне стремится к добру, к духовному обновлению и к укреплению связи со Всевышним», — заключил муфтий Рушан Аббясов.