«Я очень хорош как телеведущий»: интервью с Владимиром Маркони

На ТНТ состоялась премьера мокьюментари-сериала «Новости» — история о жизни и работе региональной редакции телеканала «Цветаев ТВ». Одного из ведущих телеканала — Валерия — сыграл Владимир Маркони. В интервью «Газете.Ru» комик и телеведущий рассказал о проекте, юморе и семье.

— На ТНТ выходит сериал «Новости» с вашим участием (разговор с Маркони состоялся перед премьерой шоу. — «Газета.Ru»). О чем эта история — и чем она заинтересовала вас, когда впервые прочитали сценарий?

— О, да, жду начала сериала! Он очень смешной, съемки были чистейшим удовольствием. Мой персонаж — самовлюбленная, эгоистичная звезда регионального телевидения. Просто вкуснятина!

Наш сериал «Новости» — он не про бандитов, не про 90-е, не про маньяков, не про сказки, не про деревню — это будет уникальная концепция. Очень живой и смешной сатирический комедийный сериал про закулисную жизнь телевидения и всех эгоцентричных и комичных его сотрудников.

Владимир Маркони ТНТ

— Вы играете звезду местного новостного эфира — человека, который уверен, что без него город останется без важнейшей информации. Расскажите, пожалуйста, подробнее про своего героя: какой он, что вам особенно понравилось в этой роли?

— Поверьте, я вижу таких телеперсонажей регулярно — по работе. Со стороны это фантастически смешные люди, и все, что подсмотрел за ними, я вложил в своего персонажа. Он получился напыщенный, тщеславный, одновременно наивный, ранимый — захватывающее сочетание.

Вы знаете, я мысленно продолжил карьерный путь своего персонажа Анатолия Шмеля из «Реутов ТВ». Подумал: а что было бы, если бы он удалил энцефалитного клеща, с которым ходил годами? Что бы с ним стало? И получился такой уморительный телепрофессионал.

— «Новости» сняты в формате мокьюментари. Насколько привычной оказалась такая работа для человека с вашим опытом скрытых камер, репортажей и телевизионных розыгрышей?

— Как пионер мокьюментари я с огромным удовольствием окунулся в этот стиль: обожаю все подглядывающие камеры, «случайные» взгляды в объектив, когда не только партнеры по площадке, но и зрители становятся участниками сериала. Все эти вещи добавляют комедии в наш смешной проект.

— «Реутов ТВ» тоже было сатирой на региональное телевидение. Перекочевали ли оттуда в «Новости» какие-нибудь приемы, шутки или наблюдения?

— В «Реутов ТВ» с вентилятора сатиры летело на всех. В «Новостях» же мы смеемся и подшучиваем над коллегами по цеху. Они это любят — спросите Александра Пушного! Но самое главное все-таки — наши сюжетные линии, повороты и огромное количество комедийно-неловких ситуаций, в которые попадают герои.

Владимир Маркони ТНТ

— В «Легендах наших предков» вы играли главного редактора местной газеты, в «Небриллиантовой руке» — корреспондента, а в «Новостях» — звезду телеэфира. Еще в двух сериалах вы будете телеведущим. Почему кино так настойчиво возвращает вас в журналистику? И хочется ли вам сыграть кого-то, кто вообще не имеет отношения к камерам, редакциям и телевидению? Что это была бы за роль?

— Думаю, кино так затягивает меня в эту сферу, потому что я очень хорош как телеведущий. И когда у режиссера есть такой бриллиант — зачем переодевать его в, например, деревенского милиционера?

Что касается второго вопроса: разумеется, я в постоянном анализе и размышлениях о том, чего мне хочется. Вот первая тройка: Джульетта, Гермиона Грейнджер, Анна Каренина (улыбается).

— За время «Реутов ТВ», Comment Out и других проектов ваше чувство юмора, полагаю, менялось. Есть ли шутки или приемы, которые раньше казались вам смешными, а сегодня вы бы уже от них отказались?

— У меня есть свой стиль и почерк — это можно увидеть и в «Большом побеге», за который мы получили ТЭФИ, и в моем шоу «Поймай меня, если сможешь!», которое идет с большим успехом. В таком духе можно и про подсечно-огневое земледелие спросить. Для всего было и есть подходящее время. Шутка — это субстанция, которая очень быстро тратится: пошутил — и вот ее уже и нет. И дальше идем на прииски за новыми ходами, формами и подходами к юмору.

— Есть ли у вас идея собственного проекта, который давно хотите сделать? Каким он был бы — телевизионным шоу, сериалом, фильмом или чем-то, для чего пока даже не придумали формат?

— Разумеется, моя корпорация развлечений постоянно находится в придумках и созданиях новых проектов. Есть несколько очень талантливых сериалов, которые я написал со своей командой, очень смелый и смешной полный метр, а также классные шоу. Главное — успевать выбираться из джакузи и все это делать!

— Вы рассказывали, что жена шутит быстрее и смешнее вас, а дети иногда говорят: «Пап, ты ку-ку». Они смотрят ваши проекты? Чья домашняя рецензия бывает самой честной и беспощадной?

— Кстати, благодаря папе у детей иногда бывает зимняя одежда! Как только я об этом напоминаю, мои дети бегут в тату-салон набивать себе на спинах татуировки «Мой папа самый лучший!». Семейные пятничные шоу, которые я веду на телеканале «Россия», смотрю вместе с семьей — это отличный семейный тимбилдинг. И я жду, когда мы уже всей семьей будем смотреть «Новости». Этот сериал рассмешит всех! И не придется потом объяснять детям неожиданные слова.

Владимир Маркони ТНТ

— Вы коллекционируете биографии известных юмористов. Чья история сильнее всего повлияла на вас и помогла понять, как оставаться в юмористическом тонусе на протяжении долгой карьеры?

— В книгах Александра Ширвиндта, Робина Уильямса, Билла Мюррея, Чеви Чейза, Джерри Сайнфелда есть главная мысль — работайте, чтобы был результат. Это, конечно же, немного расстраивает: хочется всего и чтобы не прилагать усилий.