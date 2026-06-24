«Семья — не тормоз для амбиций»: интервью с блогером Денисом Кукоякой

В российском прокате — комедия «Робоняня», главные роли в которой исполнили популярные отечественные блогеры, в том числе семья Кукояк. В интервью «Газете.Ru» Денис Кукояка рассказал о проекте, участии в нем супруги Елены и дочери Василисы, а также о том, что он хочет привить своим детям.

— Денис, расскажите про ваш новый фильм «Робоняня»: как к вам пришел этот проект, сразу ли вы согласились сниматься, принимали ли участие в работе над сценарием?

— Продюсер фильма Анна Ясюкевич-Маковская давно знакома с нашей семьей. Это наша хорошая подруга, которая когда-то познакомила Василису с Миланой Хаметовой. Вдвоем они записали песню «Краш», и Василиса просто влюбилась в музыкальное творчество. Аня сказала нам: «Вы классные, ваш робот классный, давайте сделаем про это фильм». Она дала нам почитать сценарий, который они подготовили с командой. За их плечами — три части фильма «Не одна дома» и сериал на IVI с Миланой Хаметовой в главной роли. Конечно, мы с большой любовью и огромным кредитом доверия стали читать сценарий.

Нам захотелось сниматься, но перед этим, естественно, было маленькое «но», которое всегда существует в нашей семье и в наших правилах. Первым делом мы сказали Василисе: «Нам предлагают сняться в кино, у тебя там будет большая главная роль. Тебе это интересно? Ты хочешь попробовать? Ты готова к этому?» В свое время Вася впечатлилась фильмами с Миланой Хаметовой. Милана для нее как старшая сестра, как проводник: Вася смотрит на нее и тоже хочет попробовать себя в чем-то новом. Милана всегда была для нее путеводной звездой, поэтому Василиса сказала: «Да, мне интересно». Это стало финальным решением для всей семьи.

В работе над сценарием мы участия не принимали — этим занималась вся команда ребят, которые разрабатывали и снимали фильм. Мы уже на съемочной площадке адаптировали его под себя, добавляли больше языковых оборотов, которыми сами пользуемся. Привносили жизнь в нас и нашу речь, потому что, по сути, играли камео.

Пресс-служба фильма «Робоняня»

— В «Робоняне» вы с Еленой играете родителей, а ваша дочь Василиса — сестру главной героини. Как проходили съемки? Это был «семейный подряд» — или все-таки на площадке вы старались разделять: здесь мы актеры, а здесь — родители? И как Василиса вела себя в кадре: приходилось ли ее настраивать, поддерживать, объяснять, что происходит?

— Съемки проходили очень интересно. Это был наш первый общесемейный опыт, поскольку у Лены и Василисы такой масштабный проект случился впервые. Конечно, большая команда, много людей, много ответственности, дорогие камеры, свет — все это производило впечатление и оказывало давление, потому что ты понимаешь, что должен выдать что-то крутое. Девчонки волновались, напрягались, но режиссер, второй режиссер и вся команда очень хорошо работали с ними: помогали, объясняли, направляли. Поэтому каждая сцена давалась очень легко. Разделять нам никакие роли не нужно было, потому что мы, к счастью, играли свою же семью. Нам надо было быть максимально собой, максимально органичными. На мой взгляд, у нас это очень хорошо получилось: когда я впервые увидел фильм на премьерном показе, поймал себя на мысли, что верю тому, что вижу на экране.

Василиса вела себя в кадре очень хорошо, слушалась режиссера. При этом — в силу возраста и того, что она не профессиональная актриса — у нас не было установки, что она должна обязательно заполучить шанс на работу. У нас все идет через любовь к творчеству: через него ребенок сам реализуется. Благо, у нас уже есть платформа, которая позволяет давать ей возможность пробовать себя в разных направлениях — будь то музыка, кино или озвучка. Через творчество Василиса лучше узнает себя, этот мир, раскрывается, раскрепощается и понимает, что ей по-настоящему интересно. Конечно, что-то приходилось ей объяснять — например, почему режиссеру иногда требуется еще и еще один дубль. В нашей обычной жизни такого нет — мы не снимаем по пять-семь дублей одну и ту же сцену. А в кино это абсолютно нормальная практика. Но, благо, Василиса от природы очень харизматичная и талантливая, поэтому зачастую многое получалось у нее естественно. Это нам с Еленой Сергеевной приходилось отдуваться, потому что мы не такие талантливые. А Ваське многое давалось очень легко.

Пресс-служба фильма «Робоняня»

После этих съемок Василиса, конечно, устала. Все-таки не столь просто, как может показаться со стороны, взять и сняться в кино. Но в итоге она сказала, что ей очень понравился процесс. Более того, это даже повлияло на наше дальнейшее творчество. Весь контент на нашем основном канале мы во многом перестроили под мини-короткометражки: стали снимать больше детских, семейных маленьких фильмов, где Василиса постоянно играет какие-то роли, и мы с Леной тоже. Так что благодаря этому кино вся наша семья — а главным образом Василиса — по-настоящему влюбилась в актерство.

Кстати, изначально по сценарию и самой задумке фильма именно Василиса должна была играть центральную, главную роль. Вася очень хотела это сделать, она говорила: «Давайте я буду играть всю роль целиком». Но мы — как родители — приняли решение, что для ребенка это слишком большая нагрузка. Попросили команду подумать, как можно адаптировать сценарий, чтобы у Василисы осталась важная и значимая роль, но при этом не было такого количества съемочных дней и большой занятости. Было ощущение, что это может перегрузить ребенка — и все желание творить может просто пройти. Нам хотелось, чтобы она почувствовала магию кино, и у нас получилось найти решение.

— Фильм строится вокруг идеи робота-няни, которому взрослые делегируют заботу о детях. А вы — как отец — доверили бы своего ребенка «идеальной» робоняне?

— Если честно, в данный момент, конечно, нет. Я довольно хорошо и близко знаком с роботами, которые сегодня уже присутствуют в нашей жизни. Они бывают разные — есть более прокаченные, есть менее, — но, на мой взгляд, сейчас точно нельзя доверять роботам самое ценное, что у нас есть, наших детей. У роботов еще нет такого функционала. В кино можно показать все что угодно, и, возможно, в будущем это действительно станет реальностью. Но на сегодняшний день роботы не обладают возможностями, которые позволяли бы полноценно следить за ребенком. Можно только использовать такого робота как камеру наблюдения — по аналогии с видеоняней, которую ставят рядом с кроваткой. То есть как устройство, которое может наблюдать за ребенком и перемещаться из комнаты в комнату. В таком случае он может выступать скорее как наблюдатель. Но это уже не робот-няня, а скорее робот-надзиратель.

Во всем остальном на данный момент это пока бесполезно. Но давайте созвонимся через десять лет и обсудим этот вопрос заново. Мне кажется, прогресс наметится очень сильный.

Пресс-служба фильма «Робоняня»

— Василиса с раннего возраста стала частью семейного блога и, по сути, отдельной героиней для зрителей. В какой момент вы поняли, что Василиса уже не просто «дочка Дениса и Лены в кадре», а самостоятельная героиня, за которой зрители следят отдельно?

— Меня, если честно, удивляет этот вопрос. Я даже немного обижаюсь, когда люди говорят: «Вот вы заметили, что у вас появился отдельный герой, отдельный персонаж?» Да блин, мы семья. Мы всегда жили с камерой, это часть нашей жизни. Зрители, которые давно за нами следят, прекрасно знают, кто такой Денис Кукояка, кто такая Лена Кукояка, как мы всегда снимали все, что происходит вокруг нас. Будь то комедийный жанр, лайфстайл или влоги — мы всегда показывали процессы, которые нас окружают.

Совершенно логично, что когда у нас появилась Василиса, она тоже попала в кадр. Потому что она главная часть нашей жизни. Потом появился Ваня — он тоже появился в кадре. Но не потому что мы решили: «Так, теперь снимаем про детей и будем специально ставить их в кадр». Нет. Это просто естественная часть нашей жизни. Мы снимаем контент про себя и про то, как живем. Сначала это были комедийные скетчи, потом лайфстайл, сейчас контент стал более художественным. Но в основе все равно остается наша жизнь. Не было какого-то момента, когда мы вдруг подумали: «О, Вася теперь отдельный персонаж». Не было идеи завести ей свой канал или делать что-то отдельно от семьи. Более того, если бы мы были какими-то очень продуманными бизнесменами, то вы бы уже давно увидели ребенка со своими страницами во всех соцсетях, которые были бы заведены еще с годовалого возраста. Но у нее до сих пор нет никаких аккаунтов и отдельных проектов. Она просто постоянно присутствует вместе с нами в кадре — и зрители по-прежнему смотрят не на Василису отдельно, а на семью Кукояк.

Конечно, мы довольно быстро заметили, что Васька ультрахаризматичная. Люди замечают это так же, как замечаем мы. Поэтому какие-то смешные моменты с ней, забавные кадры мы охотно публикуем. Но не потому что строим из нее отдельного героя, а потому что нас самих это веселит и радует. Просто делимся этим со зрителями, которые для нас уже как дальние онлайн-родственники. Мы никогда специально не выстраивали эту историю. Просто показывали: «Ребята, смотрите, у нас произошла вот такая смешная штука. Как вам?» И все. Если что-то и произошло, то произошло совершенно естественным путем.

— Денис Кукояка — личность многогранная: вы начинали с КВН, потом были комедийные шоу, фильмы и сериалы, группа «Хлеб» и, конечно, блог. После стольких разных форматов — что для вас сегодня выглядит настоящим профессиональным вызовом?

— Говорят, движение — это жизнь. С креативом так же: если ты перестаешь двигаться, то начинаешь умирать. Поэтому профессиональных вызовов, которые могли бы меня напугать, у меня нет. Наоборот, они разжигают во мне искру. Для меня самое интересное — чем-то вдохновиться и отправиться в реализацию этой идеи. Даже конечная точка впечатляет меня не так сильно, как сам путь. Само желание что-то сделать — оно влияет на меня больше всего.

Пресс-служба фильма «Робоняня»

— Над чем вы работаете сейчас? И какие из проектов занимают вас больше всего: личные или семейные?

— Сейчас проектов очень много, но один из самых основных — это то, что мы снимаем для своего канала небольшие короткометражные фильмы. Я пересобрал свой видеопродакшн, и сейчас мы выходим на новый уровень в создании маленьких детских фильмов. Именно на этом сейчас сосредоточен мой центральный фокус внимания.

Мне хочется, чтобы не только у моих детей, но и у детей по всей стране был уголок счастья, куда можно прийти, порадоваться, расслабиться и похихикать. Работаем над этим.

— Как семья Кукояк проводит свободное время за кадром? Какие фильмы смотрите вы с Леной, что показываете Василисе и Ване? Есть что-то из отечественных новинок, что вам особенно понравилось?

— Из последнего дети смотрели «Буратино» и «Простоквашино» — и остались в восторге. Мы с Леной любим более остросюжетное кино. Недавно посмотрели «Коммерсанта» — и остались под большим впечатлением от игры рэпера Хаски.

— Если говорить не о работе, блогах и проектах, а просто о семье — о чем вы сейчас мечтаете для себя, Лены, Василисы и Вани?

— Мне хочется дать детям ощущение, что мечтать можно по-крупному. Быть добрым — не слабость. Семья — это не тормоз для амбиций, а причина, ради которой ты вообще все строишь.

А для нас всех вместе — чтобы мы так же были рядом, так же громко смеялись, поддерживали друг друга в любых ситуациях и чтобы дом был местом, где тебя ждут, понимают и любят. Вот это и есть самый главный кайф.