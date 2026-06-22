Чува-а-а-ак: очень душная рецензия на «Очень страшное кино 6»

В мировом прокате идет «Очень страшное кино 6» — первая за 13 лет часть пародийной франшизы, в которую вернулись создатели первых двух серий братья Уэйанс и основной актерский состав во главе с Анной Фэрис и Реджиной Холл. Кинокритик Павел Воронков вспоминает историю «Очень страшного кино» и рассказывает, каким вышло его возвращение.

Казалось бы, что может быть хуже вечернего просмотра безвкусной кинопародии (которую не спасает участие Тейяны Тейлор и Кармен Электры), но, как убеждается юная Тьюздей (Саванна Ли Нассиф), это еще не предел: девушка лишь чудом переживает нападение убийцы в маске Призрачного лица. Когда об этом узнает ее старшая сестра Сара (Оливия Роуз Киган), она нехотя обращается за помощью к их матери Синди Кэмпбелл (Анна Фэрис). Та давно ведет затворнический образ жизни и готовится к возвращению маньяка, который терроризировал ее с друзьями (Реджина Холл, Марлон Уэйанс, Шон Уэйанс, Джон Абрахамс, Лохлин Манро) в выпускном классе. Все это, разумеется, оказывается частью изощренного плана по заманиванию героев обратно в городок Вудсвилл, чьи улицы успели позабыть кровавую резню, устроенную полицейским Дуфи (Дейв Шеридан) 20 лет назад.

Кадр из фильма «Очень страшное кино 6» Paramount Pictures

Как говорили в ужастике Сэма Рейми «Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы», зло вернулось, но теперь вернулось по-крупному. На экранах — снова «Очень страшное кино», в его титрах — снова перекличка братьев Уэйанс. В конце 90-х те придумали поизмываться на девяностническими слэшерами во главе с «Криком» Уэса Крейвена и таким образом раскопали золотую жилу: заведомо проигрышная концепция (постмодернистское пережевывание метамодернистского произведения, где и так содержится ударная доза самоиронии? окей…) не помешала первому «Очень страшному кино» собрать в прокате на $100 млн больше первого «Крика». Насытившись трудами Крейвена и сценариста Кевина Уильямсона, Уэйансы стали водить пародийным жалом из стороны в сторону, вследствие чего возникло совершенно инфернальное «Очень страшное кино 2», где авторы всласть поугорали над другими ужастиками, а заодно поунижали людей с инвалидностью.

Вторая часть тоже взяла хорошую кассу, так что для триквела братья Уэйанс потребовали у братьев Вайнштейн (владевших и «Криком», и «Очень страшным кино») поднять им гонорар. О сумме стороны так и не договорились, Уэйансы решили заняться комедией «Белые цыпочки», а Вайнштейны — снимать следующее «Очень страшное кино» без создателей франшизы, что смертельно их обидело.

Самой франшизе это, впрочем, пошло только на пользу: третью серию в итоге поручили соавтору «Аэроплана!» и «Голого пистолета» Дэвиду Цукеру (он заманил в проект Лесли Нильсена, который стал утешительным призом на замену маскоту ОСК Мелкому в исполнении Марлона Уэйанса). В этот момент выяснилось, что если доверить «Очень страшное кино» людям, компетентным в вопросах комедии, пародии и в принципе кино (сценарий фильма писал Крэйг Мейзин, который позднее прославился «Мальчишниками в Вегасе», а затем переизбрел себя в «Чернобыле»), становится действительно смешно — и даже здешний сортирно-генитальный юмор вполне может быть сравнительно изящным и аккуратным. Правда, дальше спасать франшизу, лишенную новых идей, Цукеру с Мейзином оказалось не под силу. На пятой части она растеряла последние остатки души, если таковая вообще была: ни один из участников оригинального актерского состава в ней не снялся, а новые герои не обзаведись обаятельностью своих предшественников.

Кадр из фильма «Очень страшное кино 6» Paramount Pictures

С тех пор прошло 13 лет. За это время в жанре хоррора случилось подобие новой эры, что повлекло за собой перезапуск «Крика» (под предводительством коллектива Radio Silence), а уже это, в свою очередь, вроде как спровоцировало возрождение «Очень страшного кино». Шестой фильм снова написали и поставили братья Уэйанс (режиссер Майкл Тиддес, снимавший уэйансовские постОСК-пародии «Дом с паранормальными явлениями», — фигура, понятно, номинальная), которые снова взяли на мушку сагу Крейвена-Уильямсона (точнее, ее пятую и шестую части, размышляющие о голливудской моде на легасиквелы). По касательной задеты «Прочь» и «Нет» Джордана Пила, «Грешники» Райана Куглера, «Субстанция» Корали Фаржа, «Орудие» Зака Креггера, «Еретик», «Меган», «Ужасающий», «Улыбка», «Джон Уик», ребуты «Хэллоуина», «Кэндимена» и «Пункта назначения», игра Dead by Daylight и масса других тайтлов.

Все это, однако, как и прежде, не складывается в целостную работу: за минувшие десятилетия Уэйансы, плоть от плоти телевидения, так и не модифицировали свой творческий метод и по-прежнему лезут в чужой монастырь со своим уставом. Их отдельные забавные и даже остроумные находки захлебываются в общем бессвязном потоке: в основном лента напоминает нарезку скетчей из шоу Saturday Night Live, щедро вымазанную чем-то очень дурно пахнущим. Новое «Очень страшное кино» даже не пытается маскировать цвет ниток, которыми к нему пришиты отвлеченные вещи вроде пародий на трейлер «Майкла», мультфильм «Кейпоп-охотницы на демонов» и ужастик «Собиратель душ» (в последнем сегменте возвращается Крис Эллиотт, который играл мерзкого дворецкого во второй ленте, тут косплеит героя Николаса Кейджа).

Кадр из фильма «Очень страшное кино 6» Paramount Pictures

Не помогают делу и очевидно протухшие шутки про ковид и криптовалюту, довольно нелепо звучащие на фоне актуальных панчей про лютующую иммиграционную полицию ICE и другие проявления приосанившегося трампизма. Гэг про Меланию Трамп из ленты, правда, вырезали — но и без этого вынесенное на постер обещание «перегнуть каждую палку» выглядит крайне лукаво. Разумеется, в нынешнем культурном и политическом климате Уэйансы не могут себе позволить всего того, что позволяли 20 лет назад, — по сравнению с первыми частями шестое «Очень страшное кино» вышло гораздо менее злобным (и слава богу).

Хотелось бы тут сказать, что все это указывает на то, что время уэйансовского юмора прошло, тогда как заветы Цукера-Абрахамса-Цукера, наоборот, не утратили актуальности. Но кассовые сборы нового «Очень страшного кино» ($180 млн за две недели мирового проката) и нового «Голого пистолета» ($102 за все время мирового проката) свидетельствуют об обратном.

Кадр из фильма «Очень страшное кино 6» Paramount Pictures

«Очень страшное кино» стало менее злобным, однако сделалось озлобленным. Особенно хорошо это видно в финале, когда персонажи окончательно рассеиваются и на их месте проступают сами актеры, которые снова провозглашают «Очень страшное кино» своим, и лента упирается в странноватый ресентимент, требующий некоторого погружения в местный закадровый лор: Уэйансов отстранили от франшизы, Фэрис и Холл продолжили в ней сниматься, чем обидели братьев, и так далее.

По довольно забавному стечению обстоятельств похожую картину уже можно было наблюдать в седьмом «Крике», откуда уволили звезду пятого и шестого фильма Мелиссу Барреру. Сделала это студия Paramount, которая теперь владеет обеими франшизами вместо вайнштейновской Miramax. На фоне того, что подход голливудских продюсеров к делу за 20 лет не сильно изменился, самоуверенность Уэйансов кажется достаточно наивной.

Кадр из фильма «Очень страшное кино 6» Paramount Pictures

Название: «Очень страшное кино 6» (Scary Movie)

Дата премьеры: 3 июня 2026 года (Лос-Анджелес, США)

Дата выхода: 5 июня 2026 года

Дата выхода в России: 18 июня 2026 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 96 минут

Режиссеры: Майкл Тиддес

В ролях: Анна Фэрис, Реджина Холл, Марлон Уэйанс, Шон Уэйанс, Оливия Роуз Киган, Саванна Ли Нассиф, Кэмерон Скотт Робертс, Джон Абрахамс, Лохлин Манро, Дейв Шеридан, Шери Отери, Кинан Томпсон, Крис Эллиотт, Дэймон Уэйанс — младший, Ким Уэйанс, Кармен Электра, Тейяна Тейлор, Шакил О'Нил