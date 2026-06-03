Про дачу, футбол и котиков: 10 самых интересных книг на лето

С 4 по 7 июня 2026 года в Москве пройдет XII Книжный фестиваль «Красная площадь», в рамках которого лучшие российские издательства представят сотни новых книг. В программе — долгожданные романы известных писателей, семейные саги, научно-популярные исследования, сборники рассказов и даже книга про котиков. Чтобы не потеряться во всем этом разнообразии, «Газета.Ru» выбрала десять новинок фестиваля, которые можно смело добавлять в свой «список на лето».

«Последнее дело майора Чистова», Евгений Водолазкин (АСТ, РЕШ)

Пресс-служба XII Книжного фестиваля «Красная площадь»

Один из самых обсуждаемых современных писателей выпустил первый за несколько лет новый роман — на этот раз в жанре детектива. Впрочем, как это часто бывает у Водолазкина, жанровые рамки здесь оказываются скорее отправной точкой, нежели строгим правилом. Действие романа разворачивается в современном Петербурге, где убивают нейрофизиолога, который занимался исследованиями искусственного интеллекта. Расследование поручают майору Чистову и молодому лейтенанту Ведерникову — выпускнику литературной студии, по совместительству рассказчику этой самой истории. Среди свидетелей и подозреваемых неожиданно оказывается созданный погибшим робот с искусственным интеллектом по имени Иван Иваныч Бармалеев. Постепенно роман, который начинается как история расследования убийства, выходит за рамки детектива и превращается в размышление о памяти, сознании и природе человеческой личности. А в центре — вопрос, который в книгах Водолазкина и его современников сегодня встречается все чаще: что именно отличает человека от машины и можно ли воспроизвести то, что принято называть душой?

«Чет-нечет. Раздел старинного имения, или Пособие по новейшей литературе», Захар Прилепин (АСТ)

Пресс-служба XII Книжного фестиваля «Красная площадь»

Если прошлый сборник писателя «Книгочет», вышедший в 2012 году, был посвящен литературе нулевых, то теперь автор обращается к периоду, который сам описывает как время больших общественных и культурных расколов. В «Чет-нечет» Захар Прилепин рассуждает о прозе, поэзии и публицистике последних лет, рассказывает о писателях, которых считает своими учителями, соратниками и оппонентами, а заодно пытается ответить на вопрос, может ли литература объяснить то, что сегодня происходит в мире. В результате получилась книга, которая понравится не только поклонникам Прилепина, но и тем, кому интересно, как устроена современная литературная среда и какие тексты со временем могут стать свидетельствами эпохи.

«Царствие мне небесное», Вера Богданова (Альпина.Проза)

Пресс-служба XII Книжного фестиваля «Красная площадь»

Как и в романах «Павел Чжан и прочие речные твари» и «Сезон отравленных плодов», в своей новой книге писательница Вера Богданова обращается к темам травмы, семьи и личных кризисов, но делает это совсем по-другому. «Царствие мне небесное» — книга очень личная, выросшая из ее собственного опыта болезни, потерь и попытки заново выстроить свою жизнь. Главная героиня — молодая писательница Вера, которая переживает сразу несколько потрясений: смерть бабушек, заменивших ей родителей, сложности в браке и диагноз «злокачественная опухоль легких». Не зная, чем закончится операция и каким окажется будущее, она пытается заново выстроить отношения с близкими, прошлым и самой собой. Но история болезни здесь существует не отдельно от окружающего мира, а рядом с ним: сосновые леса, поля, река и дача становятся важной частью повествования и способом говорить о памяти, времени и переменах. Сама Богданова объясняла, что ее новый роман — это «не просто автофикциональная история о болезни», а разговор о том, что помогает человеку двигаться дальше.

«По линии матери», Александр Снегирев (АСТ, РЕШ)

Пресс-служба XII Книжного фестиваля «Красная площадь»

Новую книгу Александра Снегирева «По линии матери» сложно отнести к какому-то одному жанру: документальные материалы здесь соседствуют с художественным повествованием, семейная сага — с исследованием, а авторская хроника — с голосами самих героев. Таким образом, история одной семьи превратилась в рассказ о нескольких поколениях и времени, в котором они жили. Книга дополнена материалами из семейного архива, а сам Снегирев сравнивает работу над ней с реставрацией старой фрески — процессом, в котором целое приходится заново складывать из отдельных фрагментов.

«Попович», Сергей Шаргунов (АСТ, РЕШ)

Пресс-служба XII Книжного фестиваля «Красная площадь»

Роман Сергея Шаргунова неслучайно посвящен теме взросления в церковной среде — писатель сам вырос в семье священника и явно знает, о чем пишет. Впрочем, автор подчеркивает, что его «Попович» — это прежде всего художественная проза. Главный герой книги — сын священника Лука Артоболевский — с детства живет в мире строгих правил, постов и ожиданий взрослых. Предполагается, что со временем он продолжит семейную традицию, однако его взросление идет не по плану. Лука заканчивает школу и готовится поступать на филфак, но тут впервые влюбляется и сталкивается с вопросами, ответы на которые оказываются сложнее готовых сценариев, предложенных взрослыми.

«Копия Веры», Катя Качур (Эксмо)

Пресс-служба XII Книжного фестиваля «Красная площадь»

Новое произведение мастерицы пронзительных семейных саг, журналистки и писательницы Кати Качур вновь строится вокруг семейных историй, тайн прошлого и героев, чьи жизни неожиданно оказываются связаны друг с другом. На этот раз автор повествует о памяти, утрате и попытке возвратить человека, который, кажется, уже начал исчезать. После аварии Вера Петровна находится между жизнью и смертью, а ее сын Павлик — художник-копиист с необычным даром — старается вернуть мать, собирая фрагменты ее прошлого по фотографиям и картинам. Но вышедшая из комы женщина оказывается совсем не такой, какой он ее знал: она не помнит привычных вещей, говорит странными словами и ведет себя так, будто проживает чужую жизнь. Параллельно развивается еще одна история — о маленькой девочке, которая рисует портреты незнакомых ей людей и мучается от чужих воспоминаний. Когда две сюжетные линии начинают сближаться, роман превращается в попытку разобраться, где проходит граница между подлинником и копией — в искусстве, памяти и человеческой личности.

«Непокои», Маргарита Ронжина (Эксмо)

Пресс-служба XII Книжного фестиваля «Красная площадь»

Урал начала нулевых, промышленные города и совсем молодые люди, которые пытаются понять, что им делать со своей жизнью, — в такой мир читателя переносит роман Маргариты Ронжиной «Непокои». В центре истории — три героя, и у каждого из них свои «непокои». Пытаясь справиться с зависимостью, поэт Сережа уезжает в горы, где в поисках настоящей красоты записывает стихи на аудиокассеты. Его сестра Катя тяжело переживает исчезновение брата, бросает университет и погружается в богемную жизнь Екатеринбурга, а их общий друг Рома оказывается втянутым в опасный любовный треугольник.

«Дачники», (АСТ, РЕШ)

Пресс-служба XII Книжного фестиваля «Красная площадь»

Какое же лето без дачи или хотя бы без книги о даче? Новый сборник серии «Москва: место встречи» предлагает посмотреть на главный российский сезонный феномен с самых разных дач — от культовых поселков вроде Переделкина и Малаховки до более земных шести соток в 100 км от Москвы. В сборник вошли рассказы многих авторов, среди которых Леонид Юзефович, Майя Кучерская, Сергей Шаргунов, Алексей Варламов, Денис Драгунский, Сергей Носов, Дарья Бобылева и другие. У каждого из них «своя дача», на которой герои гуляют по узким улочкам, ссорятся на семейных застольях, собирают грибы, изучают забытые биографии и вспоминают прошлое. Поэтому «Дачники» — это не просто сборник рассказов, а своеобразная энциклопедия дачной культуры со всеми ее электричками, комарами, теплицами и вечным спором о том, нужно ли вообще сажать картошку.

«Книга Уткина: мы тут жизнь живем», Станислав Гридасов (Альпина)

Пресс-служба XII Книжного фестиваля «Красная площадь»

Книга о Василии Уткине выходит спустя два года после его смерти, что неизбежно влияет на ее чтение. Однако вместо обычной биографии или попытки объяснить феномен одного из самых известных спортивных журналистов страны автор «Книги Уткина», его коллега Станислав Гридасов, выбрал другой путь — он собрал вместе тексты самого героя и воспоминания его коллег и друзей. История Уткина здесь складывается постепенно: через статьи, разговоры, профессиональные споры, истории о телевидении, футболе и жизни вне эфира. В результате получилась не столько биография, сколько история времени, которое менялось вместе с ним. Но все же в первую очередь это книга о человеке, которого очень многие любили и считали частью собственной жизни.

«Кошки, гены и эволюция», Павел Бородин, Любовь Малиновская (Corpus)

Пресс-служба XII Книжного фестиваля «Красная площадь»

Ну и куда же мы без котиков? Правильно, никуда! Тем более что с их помощью можно узнать много интересного про гены, эволюцию и современные биотехнологии. В своей новой книге генетики Павел Бородин и Любовь Малиновская предлагают посмотреть на домашних кошек не только как на героев мемов и хозяев человеческих квартир, но и как на один из самых интересных объектов для научных исследований. Авторы рассказывают, почему кошки бывают полосатыми, рыжими или бесшерстными, когда именно они стали домашними и что общего у наших любимцев с тиграми, гепардами и другими представителями семейства кошачьих. Но разговором об окрасах и происхождении дело не ограничивается: из книги вы также узнаете о том, как ученые расшифровывают кошачий геном, зачем вообще изучают кошек и почему в обозримом будущем могут появиться самые настоящие дизайнерские коты. В конце концов, если уж разбираться в сложных научных вопросах, то почему бы не сделать это с помощью котиков?