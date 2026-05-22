Бабки, бабки, Гай Ричи, бабки: стоит ли смотреть новый фильм режиссера «Грязные деньги»?

Бывшие спецназовцы Бронко (Джейк Джилленхол) и Сид (Генри Кэвилл) возглавляют отряд элитных коллекторов, который работает на бойкую юристку Рэйчел (Эйса Гонсалес). Та специализируется на укрощении распоясавшихся миллиардеров, не желающих платить по счетам. Салазар (Карлос Бардем) — как раз из таких: он окопался на собственном острове и отказывается возвращать занятый миллиард долларов.

Хотя для предшественника Рэйчел все закончилось крайне плачевно, она со своей командой с азартом берется тормошить Салазара — в обмен на более чем достойное вознаграждение. В подобных случаях требуется искусное сочетание разных методов давления, законных и не очень: тут взяточка, там жучок, и вот стройка встала, а юрист Горовиц (Фишер Стивенс) с тоской и злобой наблюдает, как суд арестовывает любимые игрушки босса — самолет и яхту. Салазар действительно начинает поддаваться, однако Рэйчел и ее цепные псы, как водится, не подозревают, во что ввязались, пока не становится слишком поздно.

Кадр из фильма «Грязные деньги» (2026) Toff Guy Films

Уже которая весна подряд проходит под аккомпанемент свежего фильма Гая Ричи, а он и не думает униматься: до конца года режиссер должен выпустить еще один полный метр и новые сезоны «Джентльменов» с «Гангстерлендом». Мало того, что весь этот конвейер давно приобрел отчетливый оттенок то ли нейросетевой генерации, то ли мутной схемки по отмыванию денег (одно другому, впрочем, не мешает), так в нем еще и задействованы примерно одни и те же персонажи: Гонсалес снималась в «Министерстве неджентльменских дел» и прошлогоднем «Источнике вечной молодости», Кэвилл дебютировал у Ричи еще в 2015-м в «Агентах А.Н.К.Л.», а спустя девять лет воссоединился с режиссером в «Министерстве», Джилленхол играл в недавнем «Переводчике». Здешнюю кастинговую конфигурацию, однако, стоит признать довольно остроумной: американец с печатью британской кислинки на лице (Джилленхол) и британец с физиономией американца-супермена (Кэвилл) смотрятся в одном кадре действительно потешно.

В какой-то незначительной степени это даже маскирует полное отсутствие химии между героями — не только Кэвилла с Джилленхолом, а вообще. Раз уж на то пошло, персонажи — в принципе самая слабая сторона «Грязных денег» (второплановые члены команды коллекторов, например, начисто стираются из сознания, как только от них отворачивается камера). Это в том числе отражается на актерской игре: Кэвилл с Джилленхолом ходят неприкаянные, Бардем неловко изображает злодея-богача из боевиков 80-90-х, Стивенс без энтузиазма повторяет роль из «Наследников», Кристофер Хивью слишком очевидно кривляется, разве что Розамунд Пайк радует глаз и сердце, но ее преступно мало.

Ни за один из этих образов не получается зацепиться, а тут есть необходимость зацепиться хоть за что-нибудь, — особенно в первой половине фильма, когда Ричи явно старается имитировать тарантиновскую искрометность и содерберговскую непринужденность, но вместо этого обрушивает на зрителя обескураживающий поток информации. В котором картина, и так кашляющая от упоительно несмешных шуток, стремительно захлебывается. Скороговорка про то, как устроен интересующий нас (ну или Ричи) сектор мировой экономики, сменяется скороговоркой про хитрый план героев по давлению на Салазара, параллельно зачем-то предлагается ознакомиться с достаточно подробным, с дозировками, рецептом кофейного негрони — словом, зумерам не оставлено никакой возможности достать во время просмотра смартфон, чтобы поиграть в Subway Surfers, но тут и без этого черт ногу сломит от сенсорной перегрузки.

Тем не менее из последних трех фильмов Ричи этот кажется наименее невыносимой работой, а то и вовсе — единственной нормальной. Во многом, конечно, благодаря тому, что идут «Грязные деньги» всего полтора часа вместо двух, то есть они просто физически не могут успеть никого довести до белого каления. Но не в последнюю очередь это и заслуга вполне приличного, захватывающего экшена, рассыпанного по сюжету таким образом, что на месте третьего акта образуется приятная горка. В последние 30 минут лента прямо-таки оживает, поток раздражающей болтовни иссякает, клюющему носом зрителю волей-неволей приходится встрепенуться и включиться в происходящее, потому что наконец становится ясно, ради чего все затевалось.

Безусловно, печально, что некогда крутой и самобытный режиссер уверенно превращается в зарубежный аналог Сарика Андреасяна и принимается штамповать откровенно чудовищные вещи, которые в лучшем случае не вызывают острого желания расстаться с этим миром и скорее ассоциируются с термином «контент», чем со словом «кино», — но при этом пользуется славой очень комфортного в работе человека (вокруг него не просто так сколачивается плюс-минус постоянная труппа артистов и специалистов: кому не захочется приятно проводить время и получать за это отличные деньги, даже если результат этой деятельности будет посредственным). К счастью, в случае Ричи речь все-таки идет о каком-то несгораемом уровне таланта и мастерства, да и к его бурной телевизионной деятельности последних лет все это не имеет отношения: и сериальные «Джентльмены», и «Гангстерленд», и «Молодой Шерлок» оставили после себя исключительно приятные впечатления.

Впечатления от «Грязных денег» в конечном счете тоже остаются приятные, пускай и не исключительно. Да, тут почти нет смешных шуток, но, с другой стороны, сам этот фильм — одна большая шутка. Во всяком случае, для того, чтобы снять, по выражению самого Ричи, «комментарий к темному миру финансов» на деньги саудовского минкульта и российских айтишников (как и в случае «Переводчика» с «Министерством неджентльменских дел», компания «Яндекс» тут выступила инвестором), требуется некоторое чувство юмора, а в этой области у британцев никогда проблем не наблюдалось.

Название: «Грязные деньги» (In the Grey)

Дата выхода: 15 мая 2026 года

Дата выхода в России: 21 мая 2026 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 97 минут

Режиссеры: Гай Ричи

В ролях: Джейк Джилленхол, Генри Кэвилл, Эйса Гонсалес, Карлос Бардем, Фишер Стивенс, Кристофер Хивью, Розамунд Пайк, Эмметт Дж. Скэнлэн, Джейсон Вонг