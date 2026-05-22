«Руки Вверх!», бизнес и пятеро детей: как сегодня живет Сергей Жуков

Детство и юность Сергея Жукова
Сергей Жуков родился 22 мая 1976 года в городе Димитровграде Ульяновской области. Его отец, Евгений Жуков, работал слесарем-наладчиком, а мать, Лилия Жукова, была преподавателем музыки. В школьные годы Сергей много занимался спортом — футболом, хоккеем и боевыми искусствами, а позже — серьезно увлекся бодибилдингом.
В 14 лет Жуков стал вокалистом димитровградской группы «Вася», некоторые песни которой впоследствии вошли в репертуар «Руки Вверх!». В 1993 году он окончил школу и переехал в Самару, где поступил в Самарский государственный институт искусств и культуры. Уже на первом курсе он начал работать диджеем на радио — вел танцевальную программу «Хит-час». Именно там он познакомился с Алексеем Потехиным, с которым вскоре начал работать над совместными музыкальными проектами.
Начало музыкальной карьеры Сергея Жукова
В 1993 году Жуков и Потехин собрали команду «Дядюшка Рэй и компания» — группа получила название в честь солиста 2Unlimited Рэя Слейнгарда. Год спустя музыканты переехали в Тольятти, где начали выступать на вечеринках и записывать первые песни на английском языке. В 1994 году они перебрались в Москву и устроились на студию «Павиан рекордс»: Жуков и Потехин работали аранжировщиками, а взамен получали возможность записывать собственные песни. Там же они познакомились с Андреем Маликовым — будущим продюсером «Руки Вверх!».
В конце 1995 года музыканты передали на радио кассету с несколькими своими песнями, которую подписали: «Эта музыка заставит вас поднимать руки вверх». Через неделю композиция «Доброе утро» прозвучала в эфире утреннего шоу Ольги Максимовой и Константина Михайлова, которые представили новичков как группу «Руки Вверх!».
Сергей Жуков и группа «Руки Вверх!»
В мае 1997 года «Руки Вверх!» представили дебютный альбом «Дышите равномерно», песни с которого «Малыш» и «Студент» быстро стали хитами. Позже на обе композиции были сняты клипы, а сами треки долгое время держались в топе главного хит-парада «Русского радио». Все лето коллектив активно выступал на главных танцевальных мероприятиях столицы: группа участвовала в Maxidance-2 в Московском дворце молодежи, фестивале «Нон-стоп 97» в парке «Сокольники», а 30 августа вышла на сцену международного фестиваля «Танцующий город 97» в ЦПКиО имени Горького.
Но настоящий ажиотаж начался после выхода второй пластинки коллектива: в альбом «Сделай погромче!» (1998) вошли такие нетленки, как «Крошка моя», «Чужие губы», «Лишь о тебе мечтая» и «Девчонка». В 1998 году группа получила свой первый «Золотой граммофон» за песню «Крошка моя» и премию «Стопудовый хит» за «Студента».
Третий альбом группы получил название «Без тормозов» (1999) и запомнился композициями «Без любви», «Ну где же вы, девчонки?», «Назови его как меня» и «Атаман». После выхода пластинки Жуков и Потехин разорвали контракт с продюсером Андреем Маликовым и основали собственный музыкальный лейбл «Пляшущие человечки», на котором позже выпускали уже не только свои, но и песни других артистов.
В 2000 году «Руки Вверх!» выпустили альбом «Здравствуй, это я…», песни с которого «Алешка», «Так тебе и надо» и «Ай-ай-ай» тоже стали хитами. В том же году немецкая группа ATC записала кавер на трек коллектива «Песенка», который получил название
Around the World (La La La La La). Композиция попала в зарубежные чарты, а сам Жуков позже говорил, что авторские отчисления от этой нее были больше, чем доходы за несколько предыдущих лет работы.
«На счет пришло больше миллиона долларов. До этого я пять лет по 40 концертов в месяц давал и ни разу столько не зарабатывал, а тут за одну песню столько! Потрясение мое было поистине велико. На полученные деньги я купил квартиру», — рассказывал певец.
В 2001 году коллектив представил еще две пластинки — «Не бойся, я с тобой» и «Маленькие девочки», а в 2002-м — альбом «Конец попсе, танцуют все!». Главными хитами того периода стали композиции «Он тебя целует», «Он не я», «Маленькие девочки», «18 мне уже» и «Стоят подружки». В 2003 году «Руки Вверх!» выпустили альбом «Мне с тобою хорошо», в 2004-м — «А девочкам так холодно», а в 2005-м — «Fuc*in' Rock'n'Roll».
В 2006 году «Руки Вверх!» прекратили существование в прежнем составе: Сергей Жуков и Алексей Потехин объявили о завершении совместной работы, после чего каждый занялся сольными проектами. Позже Жуков объяснял распад тем, что они с Потехиным устали друг от друга:
«Мы с Лешей начинали вместе, проводили друг с другом 24 часа в сутки, жили, были не разлей вода. Десять с половиной лет мы ежесекундно находились вместе». Потехин, в свою очередь, связывал расставание с творческими разногласиями.
«Неинтересно мне просто ехать [на гастроли], потому что когда человек выходит на сцену, просто по-быстренькому спел и свалил — это уже, ну, как сказать? Это не то, что неинтересно, а мне там делать нечего. И я ушел из группы, потому что закончилась вот эта страсть определенная, к движению определенному», — объяснял он.
Сольная карьера Сергея Жукова
Первые сольные работы Сергей Жуков представил еще в начале нулевых: в 2002 году вышел его альбом «Территория», а в 2004-м — «Территория. Нежность». В 2007 году музыкант выпустил третью пластинку «В поисках нежности…», в 2008-м вернулся к истокам и стал сольно выступать под брендом «Руки Вверх!». В 2009 году он выпустил два сборника главных хитов коллектива — «Лучшие песни. Часть I» и «Лучшие песни. Часть II».
Параллельно Жуков занимался продюсированием: в разные годы годы он сотрудничал с певицей Акулой, RnB-проектом K.U.K.L.A., группами «Сказка», Turbomoda, RevoльveRS и «Фактор-2». Еще одним проектом артиста стала совместная работа с младшим братом Михаилом: в 2014 году они записали песню «Ты мое море», а в 2015-м выпустили альбом «Засыпай» под брендом «Братья Жуковы».
В 2011 году в столичном клубе Arena Moscow прошел концерт в честь 15-летия «Руки Вверх!». На сцену тогда вышел только Сергей Жуков — он выступал сольно в сопровождении шоу-балета Street Jazz. Воссоединение с Алексеем Потехиным случилось позже: в 2016 году бывшие участники дуэта дали несколько концертов к 20-летию группы. Однако после юбилейных шоу все вернулось на круги своя: «Руки Вверх!» остались за Жуковым, а Потехин продолжил заниматься собственными проектами.
В дальнейшем артист продолжил выпускать новые песни под брендом «Руки Вверх!»: в 2017 году вышли «Забери ключи» и «Плачешь в темноте», в 2018-м — «Танцы» и «К черту эту гордость», а также совместный трек с Little Big «Слэмятся пацаны». В 2019 году Сергей Жуков записал песню «Наши дети» со Стасом Михайловым и выпустил синглы «Она меня целует» и «Я больной тобой». В 2020 году вышла композиция «Москва не верит слезам» с Artik & Asti, в 2021-м — «Ради танцпола» с Gayazovs Brothers, «Deep House» и «Нокаут» с Клавой Кокой. В том же году Жуков вместе с сыном Энджелом записали песню «Бум-Бум!», которая стала саундтреком к мультфильму «Плюшевый Бум!», а в 2022-м — сольные лирические композиции «Вспомни моменты» и «Оттепель». В 2023-м в дуэте с певицей Лаву он представил новую версию хита «Руки Вверх!» — «Алешка 2.0», а в 2024-м — сингл на еще одну нетленку группы «Студент 2024».
Бизнес Сергея Жукова
Первым крупным бизнес-направлением Сергея Жукова стали IT-проекты: в 2004 году он основал компанию IT Territory, которая занималась разработкой онлайн-игр. Всего через три года году компанию выкупил холдинг Mail.ru Group, а сам Жуков позже говорил, что первые большие деньги заработал именно в IT-бизнесе.
После успешного старта в IT лидер группы «Руки Вверх!» стал развивать проекты в сфере общепита и развлечений. В 2012 году он вместе с ресторатором Павлом Чесноковым открыл в Санкт-Петербурге первый «Руки Вверх! Бар» — заведение, объединившее формат бара, клуба, ресторана и караоке. Позже проект вырос в сеть, работающую по франшизе в разных городах России.
Еще одним успешным бизнесом Жукова стала сеть кондитерских Cupcake Story, которую он запустил вместе со своей женой Региной Бурд в 2014 году. Идея появилась после того, как супруги решили сами испечь капкейки на день рождения дочери.
«Первый заказ на капкейки мы с женой получили через 40 секунд после того, как выложили фото десерта и объявили, что принимаем заказы на сладости», — рассказывал Жуков.
Сегодня сеть работает под названием «Любовь и сладости», у бренда есть собственный интернет-магазин и доставка по Москве, а в ассортименте — капкейки, эклеры, пирожные, торты, выпечка и десерты на заказ.
В разные годы Жуков пробовал и другие форматы в общепите. В 2017 году он открыл компанию «Митмитмит», которая занималась поставками говядины и баранины в московские рестораны. В 2019-м он вышел из состава учредителей, вскоре после чего запустил сеть гриль-кафе «Папа жарит мясо». Первое заведение артист открыл в Симферополе, позже проект развивался как франшиза и был представлен в Москве, Московской области, Сочи и других городах.
В последние годы Сергей Жуков сосредоточился на продюсировании. В 2021 году он основал киностудию «Руки Вверх Production», которая занимается производством фильмов, сериалов, мультфильмов и саунд-продюсированием. Среди проектов его студии — сериалы «Евгенич» (2021), «Плакса» (2023) и «Камера Мотор» (2023), а также биографический фильм «Руки Вверх!» (2024).
Другие проекты Сергея Жукова
Помимо музыки и бизнеса, в разные годы Сергей Жуков пробовал себя в литературе, кино и телевизионных проектах. В 2008 году вышла его первая книга «Звездопад. Похороны шоу-бизнеса». Позже Жуков вернулся к книжному формату уже как автор биографического проекта о собственной группе: в 2024 году была представлена книга «Руки Вверх! Плейлист наших воспоминаний», в которую вошли истории о главных песнях коллектива и фотографии из личного архива артиста.
В кино и сериалах Жуков сначала появлялся в эпизодических ролях. В 2012 году он сыграл камео в сериале «Интерны», в 2015-м появился в комедии «Женщины против мужчин», а в 2017-м — в одной из серий «Физрука». В 2021 году артист представил свою первую большую киноработу — комедийный сериал «Евгенич», в котором выступил продюсером, одним из авторов сценария и исполнителем главной роли. Еще одним крупным проектом Жукова стал художественный фильм «Руки Вверх!», в основу сценария которого легла история создания группы и путь музыкантов от первых записей до большой популярности.
Личная жизнь Сергея Жукова
Сергей Жуков дважды был официально женат. Его первой супругой стала дочь бывшего президента «АвтоВАЗа» Елена Добындо: молодые люди познакомились в Тольятти в конце 90-х, затем вместе переехали в Москву, где вскоре поженились. В 2001 году у пары родилась дочь Александра, а в 2005-м Елена подала на развод и вместе с ребенком переехала жить в США.
Со своей второй женой, солисткой группы «Сливки» Региной Бурд, Жуков познакомился в середине нулевых. В декабре 2007 года влюбленные поженились, девушка оставила карьеру певицы и полностью посвятила себя семье. Сегодня пара воспитывает четверых детей: девочку Нику (2008) и трех мальчиков — Энджела (2010), Мирона (2014) и Эвана (2023).
Здоровье Сергея Жукова
В 2024 году в интервью Лере Кудрявцевой Сергей Жуков признался, что несколько лет назад столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем: из-за нагрузок и травмы у него появилась пупочная грыжа, с лечением которой он долго тянул из-за плотного гастрольного графика. Впоследствии Жукову пришлось сделать несколько операций, после одной из которых у него начался некроз тканей.
«Тогда впервые понял, какое ничтожество — твои мечты. Такая это все мелочь — самолеты, отпуска, съесть бургер. Я беру и записываю видео и делаю то, что никогда в жизни не делал. Прошу фанатов помолиться. [...] И тогда была третья операция. Самая сложная и тяжелая. У меня теперь нет пупка. Страшно перерезан живот. Очень стесняюсь купаться [на людях] и никогда не делаю этого», — рассказал артист.
После этого Жуков стал внимательнее относиться к здоровью, в том числе бороться с лишним весом. В 2017 году он похудел на 24 килограмма, а в 2020-м — сбросил еще 10 кг. Артист подчеркнул, что никаких препаратов для похудения он не принимал, а добился таких результатов с помощью тренировок и правильного питания.
Чем сегодня занимается Сергей Жуков
Сегодня Сергей Жуков продолжает совмещать сразу несколько направлений: выступает с группой «Руки Вверх!», развивает бизнес-проекты, занимается продюсированием и работает в киноиндустрии. В этом году к двум юбилеям — своему 50-летию и 30-летию группы — он представит первый за 14 лет студийный альбом, который будет называться «Врубай на полную». Релиз стартует 22 мая, в день рождения Жукова, и будет выходить постепенно: каждую пятницу в течение лета «Руки Вверх!» планируют выпускать по одной новой песне.
«Я человек, который очень трогательно относится к каждой песне. Мог бы выпустить этот альбом уже очень давно. Но порой для этого нужно 14 лет. Каждая песня — это для нас вызов. 15 новых песен, никаких ремейков, ремиксов, переделок, ни перепевов, ни дуэтов. Абсолютно новые песни», — говорил он.
На лето у Жукова запланирован большой концертный тур по городам России, главным событием которого станут два юбилейных шоу «30 нам уже!» в «Лужниках». Кроме того, музыкант анонсировал премьеру продолжения фильма о группе «Руки Вверх!», ведь, по его словам, в первой части многие детали истории коллектива остались за кадром.
«Никому еще не говорил, но мы планируем выпустить продолжение фильма о группе «Руки вверх!». И полагаю, что премьера состоится в 2026 году как раз к 30-летнему юбилею коллектива», — пообещал он.