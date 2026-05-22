«Руки Вверх!», бизнес и пятеро детей: как сегодня живет Сергей Жуков

Лидер группы «Руки Вверх!», музыкант и продюсер Сергей Жуков отмечает юбилей — ему исполнилось 50 лет. Тридцать из них его песни звучат на школьных дискотеках, в караоке и на огромных стадионах, причем знают их не только те, кто застал премьеру, но и новое поколение слушателей. Как начинал свой путь к славе Сергей Жуков и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Сергея Жукова

Сергей Жуков родился 22 мая 1976 года в городе Димитровграде Ульяновской области. Его отец, Евгений Жуков, работал слесарем-наладчиком, а мать, Лилия Жукова, была преподавателем музыки. В школьные годы Сергей много занимался спортом — футболом, хоккеем и боевыми искусствами, а позже — серьезно увлекся бодибилдингом.

В 14 лет Жуков стал вокалистом димитровградской группы «Вася», некоторые песни которой впоследствии вошли в репертуар «Руки Вверх!». В 1993 году он окончил школу и переехал в Самару, где поступил в Самарский государственный институт искусств и культуры. Уже на первом курсе он начал работать диджеем на радио — вел танцевальную программу «Хит-час». Именно там он познакомился с Алексеем Потехиным, с которым вскоре начал работать над совместными музыкальными проектами.

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в детстве sezhukov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Начало музыкальной карьеры Сергея Жукова

В 1993 году Жуков и Потехин собрали команду «Дядюшка Рэй и компания» — группа получила название в честь солиста 2Unlimited Рэя Слейнгарда. Год спустя музыканты переехали в Тольятти, где начали выступать на вечеринках и записывать первые песни на английском языке. В 1994 году они перебрались в Москву и устроились на студию «Павиан рекордс»: Жуков и Потехин работали аранжировщиками, а взамен получали возможность записывать собственные песни. Там же они познакомились с Андреем Маликовым — будущим продюсером «Руки Вверх!».

В конце 1995 года музыканты передали на радио кассету с несколькими своими песнями, которую подписали: «Эта музыка заставит вас поднимать руки вверх». Через неделю композиция «Доброе утро» прозвучала в эфире утреннего шоу Ольги Максимовой и Константина Михайлова, которые представили новичков как группу «Руки Вверх!».

Сергей Жуков и группа «Руки Вверх!»

В мае 1997 года «Руки Вверх!» представили дебютный альбом «Дышите равномерно», песни с которого «Малыш» и «Студент» быстро стали хитами. Позже на обе композиции были сняты клипы, а сами треки долгое время держались в топе главного хит-парада «Русского радио». Все лето коллектив активно выступал на главных танцевальных мероприятиях столицы: группа участвовала в Maxidance-2 в Московском дворце молодежи, фестивале «Нон-стоп 97» в парке «Сокольники», а 30 августа вышла на сцену международного фестиваля «Танцующий город 97» в ЦПКиО имени Горького.

Но настоящий ажиотаж начался после выхода второй пластинки коллектива: в альбом «Сделай погромче!» (1998) вошли такие нетленки, как «Крошка моя», «Чужие губы», «Лишь о тебе мечтая» и «Девчонка». В 1998 году группа получила свой первый «Золотой граммофон» за песню «Крошка моя» и премию «Стопудовый хит» за «Студента».

Третий альбом группы получил название «Без тормозов» (1999) и запомнился композициями «Без любви», «Ну где же вы, девчонки?», «Назови его как меня» и «Атаман». После выхода пластинки Жуков и Потехин разорвали контракт с продюсером Андреем Маликовым и основали собственный музыкальный лейбл «Пляшущие человечки», на котором позже выпускали уже не только свои, но и песни других артистов.

В 2000 году «Руки Вверх!» выпустили альбом «Здравствуй, это я…», песни с которого «Алешка», «Так тебе и надо» и «Ай-ай-ай» тоже стали хитами. В том же году немецкая группа ATC записала кавер на трек коллектива «Песенка», который получил название

Around the World (La La La La La). Композиция попала в зарубежные чарты, а сам Жуков позже говорил, что авторские отчисления от этой нее были больше, чем доходы за несколько предыдущих лет работы.

Группа «Руки Вверх!» (Сергей Жуков, Алексей Потехин) во время съемок клипа «Студент» в Москве, 1997 год Natalya Loginova/Global Look Press

«На счет пришло больше миллиона долларов. До этого я пять лет по 40 концертов в месяц давал и ни разу столько не зарабатывал, а тут за одну песню столько! Потрясение мое было поистине велико. На полученные деньги я купил квартиру», — рассказывал певец.

В 2001 году коллектив представил еще две пластинки — «Не бойся, я с тобой» и «Маленькие девочки», а в 2002-м — альбом «Конец попсе, танцуют все!». Главными хитами того периода стали композиции «Он тебя целует», «Он не я», «Маленькие девочки», «18 мне уже» и «Стоят подружки». В 2003 году «Руки Вверх!» выпустили альбом «Мне с тобою хорошо», в 2004-м — «А девочкам так холодно», а в 2005-м — «Fuc*in' Rock'n'Roll».

В 2006 году «Руки Вверх!» прекратили существование в прежнем составе: Сергей Жуков и Алексей Потехин объявили о завершении совместной работы, после чего каждый занялся сольными проектами. Позже Жуков объяснял распад тем, что они с Потехиным устали друг от друга:

«Мы с Лешей начинали вместе, проводили друг с другом 24 часа в сутки, жили, были не разлей вода. Десять с половиной лет мы ежесекундно находились вместе». Потехин, в свою очередь, связывал расставание с творческими разногласиями.

«Неинтересно мне просто ехать [на гастроли], потому что когда человек выходит на сцену, просто по-быстренькому спел и свалил — это уже, ну, как сказать? Это не то, что неинтересно, а мне там делать нечего. И я ушел из группы, потому что закончилась вот эта страсть определенная, к движению определенному», — объяснял он.

Группа «Руки Вверх!» (Сергей Жуков, Алексей Потехин и Настя Кондрыкинская) после концерта в Доме культуры «Меридиан» в Москве, 1997 год Natalya Loginova/Global Look Press

Сольная карьера Сергея Жукова

Первые сольные работы Сергей Жуков представил еще в начале нулевых: в 2002 году вышел его альбом «Территория», а в 2004-м — «Территория. Нежность». В 2007 году музыкант выпустил третью пластинку «В поисках нежности…», в 2008-м вернулся к истокам и стал сольно выступать под брендом «Руки Вверх!». В 2009 году он выпустил два сборника главных хитов коллектива — «Лучшие песни. Часть I» и «Лучшие песни. Часть II».

Параллельно Жуков занимался продюсированием: в разные годы годы он сотрудничал с певицей Акулой, RnB-проектом K.U.K.L.A., группами «Сказка», Turbomoda, RevoльveRS и «Фактор-2». Еще одним проектом артиста стала совместная работа с младшим братом Михаилом: в 2014 году они записали песню «Ты мое море», а в 2015-м выпустили альбом «Засыпай» под брендом «Братья Жуковы».

В 2011 году в столичном клубе Arena Moscow прошел концерт в честь 15-летия «Руки Вверх!». На сцену тогда вышел только Сергей Жуков — он выступал сольно в сопровождении шоу-балета Street Jazz. Воссоединение с Алексеем Потехиным случилось позже: в 2016 году бывшие участники дуэта дали несколько концертов к 20-летию группы. Однако после юбилейных шоу все вернулось на круги своя: «Руки Вверх!» остались за Жуковым, а Потехин продолжил заниматься собственными проектами.

В дальнейшем артист продолжил выпускать новые песни под брендом «Руки Вверх!»: в 2017 году вышли «Забери ключи» и «Плачешь в темноте», в 2018-м — «Танцы» и «К черту эту гордость», а также совместный трек с Little Big «Слэмятся пацаны». В 2019 году Сергей Жуков записал песню «Наши дети» со Стасом Михайловым и выпустил синглы «Она меня целует» и «Я больной тобой». В 2020 году вышла композиция «Москва не верит слезам» с Artik & Asti, в 2021-м — «Ради танцпола» с Gayazovs Brothers, «Deep House» и «Нокаут» с Клавой Кокой. В том же году Жуков вместе с сыном Энджелом записали песню «Бум-Бум!», которая стала саундтреком к мультфильму «Плюшевый Бум!», а в 2022-м — сольные лирические композиции «Вспомни моменты» и «Оттепель». В 2023-м в дуэте с певицей Лаву он представил новую версию хита «Руки Вверх!» — «Алешка 2.0», а в 2024-м — сингл на еще одну нетленку группы «Студент 2024».

Певец Сергей Жуков во время выступления, 2019 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бизнес Сергея Жукова

Первым крупным бизнес-направлением Сергея Жукова стали IT-проекты: в 2004 году он основал компанию IT Territory, которая занималась разработкой онлайн-игр. Всего через три года году компанию выкупил холдинг Mail.ru Group, а сам Жуков позже говорил, что первые большие деньги заработал именно в IT-бизнесе.

После успешного старта в IT лидер группы «Руки Вверх!» стал развивать проекты в сфере общепита и развлечений. В 2012 году он вместе с ресторатором Павлом Чесноковым открыл в Санкт-Петербурге первый «Руки Вверх! Бар» — заведение, объединившее формат бара, клуба, ресторана и караоке. Позже проект вырос в сеть, работающую по франшизе в разных городах России.

Еще одним успешным бизнесом Жукова стала сеть кондитерских Cupcake Story, которую он запустил вместе со своей женой Региной Бурд в 2014 году. Идея появилась после того, как супруги решили сами испечь капкейки на день рождения дочери.

«Первый заказ на капкейки мы с женой получили через 40 секунд после того, как выложили фото десерта и объявили, что принимаем заказы на сладости», — рассказывал Жуков.

Сегодня сеть работает под названием «Любовь и сладости», у бренда есть собственный интернет-магазин и доставка по Москве, а в ассортименте — капкейки, эклеры, пирожные, торты, выпечка и десерты на заказ.

В разные годы Жуков пробовал и другие форматы в общепите. В 2017 году он открыл компанию «Митмитмит», которая занималась поставками говядины и баранины в московские рестораны. В 2019-м он вышел из состава учредителей, вскоре после чего запустил сеть гриль-кафе «Папа жарит мясо». Первое заведение артист открыл в Симферополе, позже проект развивался как франшиза и был представлен в Москве, Московской области, Сочи и других городах.

В последние годы Сергей Жуков сосредоточился на продюсировании. В 2021 году он основал киностудию «Руки Вверх Production», которая занимается производством фильмов, сериалов, мультфильмов и саунд-продюсированием. Среди проектов его студии — сериалы «Евгенич» (2021), «Плакса» (2023) и «Камера Мотор» (2023), а также биографический фильм «Руки Вверх!» (2024).

Певец Сергей Жуков, его супруга Регина Бурд с детьми Энджелом и Никой на открытии семейной кондитерской Cupcake Story на Новом Арбате, 2016 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Другие проекты Сергея Жукова

Помимо музыки и бизнеса, в разные годы Сергей Жуков пробовал себя в литературе, кино и телевизионных проектах. В 2008 году вышла его первая книга «Звездопад. Похороны шоу-бизнеса». Позже Жуков вернулся к книжному формату уже как автор биографического проекта о собственной группе: в 2024 году была представлена книга «Руки Вверх! Плейлист наших воспоминаний», в которую вошли истории о главных песнях коллектива и фотографии из личного архива артиста.

В кино и сериалах Жуков сначала появлялся в эпизодических ролях. В 2012 году он сыграл камео в сериале «Интерны», в 2015-м появился в комедии «Женщины против мужчин», а в 2017-м — в одной из серий «Физрука». В 2021 году артист представил свою первую большую киноработу — комедийный сериал «Евгенич», в котором выступил продюсером, одним из авторов сценария и исполнителем главной роли. Еще одним крупным проектом Жукова стал художественный фильм «Руки Вверх!», в основу сценария которого легла история создания группы и путь музыкантов от первых записей до большой популярности.

Личная жизнь Сергея Жукова

Сергей Жуков дважды был официально женат. Его первой супругой стала дочь бывшего президента «АвтоВАЗа» Елена Добындо: молодые люди познакомились в Тольятти в конце 90-х, затем вместе переехали в Москву, где вскоре поженились. В 2001 году у пары родилась дочь Александра, а в 2005-м Елена подала на развод и вместе с ребенком переехала жить в США.

Со своей второй женой, солисткой группы «Сливки» Региной Бурд, Жуков познакомился в середине нулевых. В декабре 2007 года влюбленные поженились, девушка оставила карьеру певицы и полностью посвятила себя семье. Сегодня пара воспитывает четверых детей: девочку Нику (2008) и трех мальчиков — Энджела (2010), Мирона (2014) и Эвана (2023).

Сергей Жуков с семьей Фото из личного архива Сергея Жукова

Здоровье Сергея Жукова

В 2024 году в интервью Лере Кудрявцевой Сергей Жуков признался, что несколько лет назад столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем: из-за нагрузок и травмы у него появилась пупочная грыжа, с лечением которой он долго тянул из-за плотного гастрольного графика. Впоследствии Жукову пришлось сделать несколько операций, после одной из которых у него начался некроз тканей.

«Тогда впервые понял, какое ничтожество — твои мечты. Такая это все мелочь — самолеты, отпуска, съесть бургер. Я беру и записываю видео и делаю то, что никогда в жизни не делал. Прошу фанатов помолиться. [...] И тогда была третья операция. Самая сложная и тяжелая. У меня теперь нет пупка. Страшно перерезан живот. Очень стесняюсь купаться [на людях] и никогда не делаю этого», — рассказал артист.

После этого Жуков стал внимательнее относиться к здоровью, в том числе бороться с лишним весом. В 2017 году он похудел на 24 килограмма, а в 2020-м — сбросил еще 10 кг. Артист подчеркнул, что никаких препаратов для похудения он не принимал, а добился таких результатов с помощью тренировок и правильного питания.

Певец Сергей Жуков, 2023 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Чем сегодня занимается Сергей Жуков

Сегодня Сергей Жуков продолжает совмещать сразу несколько направлений: выступает с группой «Руки Вверх!», развивает бизнес-проекты, занимается продюсированием и работает в киноиндустрии. В этом году к двум юбилеям — своему 50-летию и 30-летию группы — он представит первый за 14 лет студийный альбом, который будет называться «Врубай на полную». Релиз стартует 22 мая, в день рождения Жукова, и будет выходить постепенно: каждую пятницу в течение лета «Руки Вверх!» планируют выпускать по одной новой песне.

«Я человек, который очень трогательно относится к каждой песне. Мог бы выпустить этот альбом уже очень давно. Но порой для этого нужно 14 лет. Каждая песня — это для нас вызов. 15 новых песен, никаких ремейков, ремиксов, переделок, ни перепевов, ни дуэтов. Абсолютно новые песни», — говорил он.

На лето у Жукова запланирован большой концертный тур по городам России, главным событием которого станут два юбилейных шоу «30 нам уже!» в «Лужниках». Кроме того, музыкант анонсировал премьеру продолжения фильма о группе «Руки Вверх!», ведь, по его словам, в первой части многие детали истории коллектива остались за кадром.

«Никому еще не говорил, но мы планируем выпустить продолжение фильма о группе «Руки вверх!». И полагаю, что премьера состоится в 2026 году как раз к 30-летнему юбилею коллектива», — пообещал он.