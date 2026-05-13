Да будет рок: как новое шоу РЕН ТВ «СОЛЬ. ЛЕГЕНДА» заставляет заново влюбиться в поп-звезд?

Что будет, если главных звезд поп-музыки лишить привычных атрибутов и заставить выйти на сцену с живыми гитарами, тяжелыми барабанами, а главное — песнями, которые поклонники русского рока считают чуть ли не священными? Ответ на этот вопрос телеканал РЕН ТВ дает в своем новом шоу «СОЛЬ. ЛЕГЕНДА», премьера которого состоится уже 15 мая. Первыми уникальный рок-экзамен сдадут Полина Гагарина и Люся Чеботина — две поп-примы, которых публика привыкла видеть в совершенно другой эстетике. Но именно в этом, как говорится, вся соль. Почему шоу «СОЛЬ. ЛЕГЕНДА» обещает стать самым неожиданным музыкальным проектом сезона — в материале «Газеты.Ru».

Поп-звезды на «чужой» территории

Поп-музыку часто упрекают в искусственности, а исполнителей — в зависимости от продюсеров и технологий. «СОЛЬ. ЛЕГЕНДА» будто специально играет на этом стереотипе: в новом шоу телеканала РЕН ТВ звезды работают живьем — без права на ошибку и привычной дистанции между артистом и зрителем. Каждый номер здесь превращается в настоящий музыкальный эксперимент, полноценный выход из зоны комфорта. Ведущий проекта Стас Ярушин называет происходящее на сцене «творческой бойней», и в этом определении, похоже, нет ни капли преувеличения. Ведь вместо привычных поп-аранжировок — лайв-бэнды, тяжелые гитары и рок-бэклайн. А взамен выверенной подачи — необходимость заново прожить культовую песню на сцене. И сделать так, чтобы все это понравилось публике и профессиональным экспертам.

Испытаний у артистов в рамках проекта будет сразу несколько. Участникам предстоит исполнить легендарный рок-хит, представить рок-версию собственной песни и выйти на сцену с кавером на композицию одного из членов жюри (о них расскажем позже). В первом выпуске этого музыкального марафона сойдутся Полина Гагарина и Люся Чеботина, в следующих эпизодах — Клава Кока, Ирина Дубцова, Денис Клявер, Виктория Дайнеко, Uma2rman, Леша Свик, Amirchik, Mary Gu, Антон Токарев и другие звезды.

А судьи кто?

Оценивать музыкальные эксперименты поп-исполнителей будут люди, которых сложно заподозрить в любви к телевизионным компромиссам. В постоянном жюри «СОЛЬ. ЛЕГЕНДА» — основатель и солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, продюсер Виктор Дробыш и рэпер Александр Степанов (ST), которому в проекте досталась роль «голоса нового поколения». Сам артист честно признается: он представляет мнение зрителей, для которых русский рок давно перестал быть исключительно «музыкой для пап».

В каждом новом выпуске к постоянным членам жюри будет присоединяться приглашенный артист — состав «гостей», надо сказать, получился более чем внушительным. В судейских креслах зрители увидят певиц Юлию Савичеву и Елку, рэпера Басту, лидера «Смысловых галлюцинаций» Сергея Бобунца, актера Сергея Бурунова, Анта из «25/17» и других звезд. Ну и небольшой спойлер: в первом эпизоде компанию постоянному жюри составит лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин.

«Солнце Монако» встречает русский рок

Но вернемся к героям первого выпуска, который нам уже удалось оценить. Если Полину Гагарину еще можно было представить в образе рок-певицы — цоевская «Кукушка» в ее исполнении с годами стала самостоятельным культурным явлением, а некоторые молодые слушатели и вовсе уверены, что песня изначально принадлежит именно Полине, — то вот Люся Чеботина в роли рок-дивы казалась чем-то совсем неожиданным. Где русский рок, а где «Солнце Монако»? Однако уже в первом раунде певица дала жару — отчаянно трясла тщательно уложенными локонами и швыряла стойку микрофона так, будто была фронтменом главных рок-фестивалей нулевых. Эксперимент удался, и скупая слеза рэпера ST — тому подтверждение.

Первый раунд вообще получился крайне любопытным: участницы выбрали песни одного очень известного рокера, имя которого мы, конечно, не назовем. Скажем только: обе версии его хитов звучали так, что мурашки по коже. Поэтому уже после первого выступления вопрос «справятся ли?» сменился другим: как жюри будет выбирать между двумя такими разными, но одинаково крутыми перевоплощениями? Во втором раунде ставки повысились — Гагарина и Чеботина представили рок-версии собственных хитов. И вот здесь шоу окончательно перестало быть просто любопытной телевизионной задумкой, потому что вместо нежных поп-баллад, под которые принято грустить и мечтать, зрители услышали настоящие стадионные «боевики» с гитарными соло, басами и ударными.

Самый нервный момент передачи, согласно задумке создателей, приходится на третий раунд, когда участникам нужно исполнить каверы на песни членов жюри, причем прямо на глазах у последних. Тут уже напрягаются, кажется, не только артистки, но и зрители в зале. Не будем сильно спойлерить, но заинтригуем: после одного из номеров автор песни остался настолько доволен, что предложил певице добавить композицию в свой концертный плейлист. Довольна осталась и автор «Газеты.Ru», в прошлом большая ценительница русского рока.

Потому что Гагарина и Чеботина не просто «сыграли в рок», а действительно отдались жанру на все сто — рисковали, виртуозно меняли вокальную подачу и, нет сомнений, сами получали от происходящего искреннее удовольствие.

Рокеры оценивают поп-звезд

Впрочем, мало красиво выйти на сцену и растрогать одного ностальгирующего автора — участникам нужно убедить постоянное жюри и зрителей, что рок в их исполнении звучит не просто как «телевизионный аттракцион», но является чем-то действительно живым. Поэтому после раундов звезды получают оценки: у каждого судьи есть балл, который он может выдать одному из участников, еще один балл отдается на откуп зрительскому голосованию. Результаты последнего Стас Ярушин объявляет максимально эффектно: оценки появляются не на привычном табло, а на грифе огромной электрогитары, стоящей позади сцены.

Однако главная интрига «СОЛЬ. ЛЕГЕНДА» в том, что судьи здесь оценивают не только вокал, но и то, без чего рок не был бы роком — честность и искренность исполнения. Именно эти качества достопочтенные члены жюри хотят видеть в выступлениях артистов. И, да, рокеры в этом проекте не делают поп-звездам скидку за смелость. Вероятно, поэтому комплименты звучат особенно весомо, а критика — куда болезненнее, чем в других музыкальных шоу. В финале победитель музыкального поединка получает подарок, какой — не скажем.

Последний аккорд за новой музыкой

И даже по окончании основной битвы с участием популярных артистов выключать «СОЛЬ. ЛЕГЕНДА» рано, ведь для кого-то шоу только начинается. После битвы «больших» звезд на сцену выйдут новые, молодые и талантливые, но пока «маленькие». Еще до старта проекта создатели провели всероссийский отбор альтернативных групп, лучшие из которых будут выступать перед артистами, членами жюри и зрителями в конце каждого выпуска. И в эти последние минуты эфира становится понятно, что новый флагман РЕН ТВ задуман как нечто большее, чем просто музыкальное шоу с известными лицами.

«СОЛЬ. ЛЕГЕНДА» — уникальный (в том числе из-за сложности реализации и его качества) для России проект — не только играет на ностальгии по русскому року, но и напоминает: живая музыка никуда не пропала, она просто давно не звучала в телеэфире настолько громко. Поэтому после просмотра остается очень приятное послевкусие: будто ты побывал на настоящем рок-фестивале — шумном, немного хаотичном, временами сентиментальном, но при этом удивительно искреннем и честном.

А в эпоху идеально выверенных, но бездушных шоу, да и самой музыки в большей степени, это, кажется, уже само по себе редкость.