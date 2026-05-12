Норвежский певец белорусского происхождения Александр Рыбак отмечает юбилей — ему исполнилось 40 лет. В 2009 году он победил на «Евровидении» с песней Fairytale и сразу же стал звездой международного уровня: артист активно гастролировал, выпускал альбомы, участвовал в телевизионных и музыкальных проектах — и вдруг резко пропал из медийного пространства. С чего начинал свой путь к успеху Александр Рыбак, как сложилась его жизнь после «Евровидения» и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Александра Рыбака

Александр Рыбак родился 13 мая 1986 года в Минске в семье профессиональных музыкантов. Его отец, Игорь Александрович, — скрипач, работал в Минском камерном оркестре и музыкальном ансамбле в Витебске, а мать, Наталья Валентиновна, — пианистка и педагог, была редактором музыкальных программ на белорусском телевидении. Бабушка Рыбака, Мария Борисовна Савицкая, преподавала в Витебском музыкальном училище и с ранних лет учила мальчика игре на фортепиано.

Александр Рыбак в детстве rybakofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В начале 90-х Александр с родителями переехал в Норвегию, где его отцу предложили работу. Затем семья ненадолго вернулась в Минск — там будущий артист год проучился в школе при Белорусской государственной академии музыки, — после чего окончательно поселилась в Несоддене, недалеко от Осло. В Норвегии Рыбак продолжал заниматься музыкой — осваивал фортепиано, а затем, по настоянию отца, начал учиться играть на скрипке. Переход от клавишей к струнам давался Александру непросто: «Я на пианино ударил ноту и знаю, что это правильно: это — си, а это — до. А в скрипке попробуй найди пальчиком это место! Да еще локоть — не так, смычок — не так, плечо — не так… Все не так!»

Впоследствии Александр Рыбак все же укротил «непослушный» инструмент: в 10 лет он поступил в музыкальный институт Barratt Due в Осло, затем получил среднее образование в школе музыки, танца и драматического искусства Videregående RUD, после чего окончил бакалавриат по классу скрипки в академии Barratt Due.

Начало карьеры Александра Рыбака

Александр Рыбак начал выступать на большой сцене еще во время учебы: он играл в норвежском молодежном симфоническом оркестре Ung Symfoni и выступал с известными норвежскими музыкантами — скрипачом Арве Теллефсеном, певицей Ханне Крог, дуэтом Knutsen & Ludvigsen и другими. Кроме того, вместе с отцом он участвовал в мюзикле фронтмена группы a-ha Мортена Хакета, с которым много гастролировал по Европе, США и Китаю.

В этот же период музыкант получил свои первые профессиональные награды: в 2000 и 2001 годах он становился лауреатом конкурса молодых классических музыкантов имени Спарре Олсена, в 2003-м — получил студенческую стипендию американской музыкальной школы Meadowmount, а в 2004-м — премию фонда Андерса Яреса в области культуры.

Александр Рыбак, 2009 год ddp/dfd-images.com/Global Look Press

В середине нулевых Рыбак стал частым гостем на телевидении. В 2005 году он участвовал в норвежской версии шоу Idol, где дошел до полуфинала, а год спустя победил в конкурсе молодых талантов Kjempesjansen. В 2007 году музыкант дебютировал на театральной сцене — сыграл главную роль в мюзикле «Скрипач на крыше», за которую получил норвежскую театральную премию Hedda как открытие года.

Победа на «Евровидении» и дальнейшая карьера Александра Рыбака

Переломным моментом в карьере Александра Рыбака стало участие в «Евровидении-2009»: на конкурсе, который проходил в Москве, певец представлял Норвегию с песней собственного сочинения Fairytale. По итогам голосования он занял первое место, набрав 387 баллов, что стало рекордом за всю историю «Евровидения».

«Это песня о первой любви. Пожалуй, у каждого из нас есть воспоминание об этом светлом чувстве. Первое свидание, поцелуй, переживания…» — рассказывал артист историю создания хита.

Александр Рыбак выступает на конкурсе «Евровидение» в Москве, 2009 год Anton Belitsky/Global Look Press

Спустя месяц после победы на конкурсе Рыбак выпустил первый студийный альбом под названием Fairytale, в который вошли 11 песен на английском языке. Позже у заглавной композиции пластинки появилась русскоязычная версия — текст для «Сказки» написала поклонница Александра из Новосибирска. Артист стал активно гастролировать по России, а в конце 2009 года выступил на Красной площади, где вместе с фигуристом Алексеем Ягудиным представил символику Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В том же году Рыбак записал песню «Я не верю в чудеса», которая вошла в саундтрек к фильму Тимура Бекмамбетова «Черная молния».

В 2010 году у Рыбака вышло сразу два новых альбома — No Boundaries и «Небеса Европы», в 2011 — еще один диск, Visa Vid Vindens Angar, а в 2012-м свет увидела последняя на сегодняшний день студийная работа музыканта Christmas Tales. Однако ни один из релизов не повторил успеха Fairytale: если дебютная пластинка после «Евровидения» возглавила норвежский чарт, то No Boundaries и Visa Vid Vindens Ängar поднялись в Норвегии лишь до седьмой строчки, а Christmas Tales — и вовсе только до 34-й.

В последующие годы Рыбак продолжал активно гастролировать по Европе и странам бывшего СССР, совмещая на выступлениях авторские песни, эстрадный репертуар и классическую скрипку. В 2012 году он вместе со своим отцом выступил в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале, а в 2013-м дал большой сольный концерт в Вильнюсе. Параллельно музыкант записывал новые авторские композиции, а также сочинял песни для других исполнителей. В частности, Рыбак написал трек Still Here для певца Франклина Каллеи, с которой последний представлял Мальту на «Евровидении-2014».

В 2015 году Рыбак принял участие в российском шоу перевоплощений «Один в один!». В финале третьего сезона он выступил в образе Майкла Бубле с песней Feeling Good и занял почетное второе место. В том же году музыкант выпустил русскоязычную песню «Котик», клип на которую подарил артисту вторую волну популярности — на YouTube он набрал почти 200 млн просмотров. В 2018 году Рыбак снова представил Норвегию на «Евровидении» в Лиссабоне — на этот раз с песней That's How You Write a Song. Артист выиграл второй полуфинал конкурса, набрав 266 баллов, однако в финале занял лишь 15-е место с 144 баллами.

Александр Рыбак в шоу «Один в один», 2015 год 1tv.ru

Другие проекты Александра Рыбака

В 2010 году Александр Рыбак впервые попробовал себя в озвучке анимационных проектов — голосом артиста заговорил Иккинг в норвежской версии мультфильма «Как приручить дракона». Позже он вернулся к этой роли в продолжениях франшизы — «Как приручить дракона 2» (2014) и «Как приручить дракона 3» (2019). Для второй части он также написал и исполнил песню Into a Fantasy: композиция вошла в саундтрек фильма и звучала в финальных титрах европейских версий картины. Среди других мультфильмов, над которыми работал Рыбак, — «Гадкий утенок» (2010) и «Савва. Сердце воина» (2015).

Есть у Александра Рыбака и писательский опыт. В 2015 году он выпустил в Норвегии книгу Trolle og den magiske fela («Тролль и волшебная скрипка»). Детская сказка о маленьком тролле, который мечтает стать музыкантом, получила большой успех и долгое время была лидером продаж в крупнейшей сети книжных магазинов страны. Сам автор описывал проект как «мюзикл в книге»: вместе с изданием вышли музыкальный альбом и аудиоверсия истории, а сюжет строился вокруг темы одиночества, принятия себя и силы музыки. Позднее книга получила сценическое продолжение — в 2019 году в норвежском городе Кристиансанн поставили одноименный мюзикл, где Рыбак сыграл главного героя.

Личная жизнь Александра Рыбака

Александр Рыбак никогда не был женат. Известно, что в начале нулевых он встречался с норвежской скрипачкой Ингрид Берг Мехус, с которой познакомился еще во время учебы в музыкальном институте Barratt Due в Осло. После победы на «Евровидении-2009» артист признался, что песню Fairytale он посвятил именно Ингрид: «Сказка» — это песня про мою первую девочку. Правда, она выступила в газете и сказала, что ей не очень нравится мое откровение, что она уже давно забыла нашу историю... Мне, конечно, от этого грустно». По информации из открытых источников, этот роман продолжался около года и закончился по инициативе Ингрид — задолго до выступления Александра на конкурсе.

Артисту также приписывали роман с немецкой певицей Леной Майер-Ландрут, победительницей «Евровидения-2010». Поводом для слухов стала публичная симпатия Рыбака к артистке: еще до финала конкурса он говорил немецким СМИ, что верит в ее победу, называл песню Satellite лучшей и признавался, что хотел бы пригласить Лену на ужин. Позже, во время шоу TV Total в Осло, Рыбак и Майер-Ландрут вместе исполнили Satellite, а в финале «Евровидения» он — как победитель предыдущего года — вручал ей хрустальный микрофон и поцеловал девушку на сцене. Впрочем, никакого продолжения эта романтичная история не получила.

В 2014 году Рыбак признался журналистам, что у него есть любимая девушка, но жениться на ней он не планирует, так как слишком занят карьерой. В 2017 году СМИ писали, что артист познакомился с девушкой по имени Джулия через приложение для знакомств, а в 2018-м он сам подтверждал, что встречается с норвежкой, которую по-русски называл Юлей.

Александр Рыбак в финале конкурса «Евровидение» в Лиссабоне, 2018 год Armando Franca/AP

Проблемы со здоровьем Александра Рыбака

В 2020 году Александр Рыбак признался, что на протяжении 11 лет был зависим от снотворных препаратов и антидепрессантов.

«Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась. В январе этого года я начал курс реабилитации (при помощи моих врачей) и постепенно прихожу в порядок», — рассказал он.

Певец добавил, что зависимость сказалась не только на его психологическом состоянии, но и физическом самочувствии: препараты повлияли на работу мозга, мышцы, желудок и общее состояние организма. Он также отметил, что зависимость испортила его отношения с людьми и «почти уничтожила» волю к жизни. Артист объяснил, что решил рассказать об этом публично, потому что хотел поддержать людей, которые сталкиваются с похожими проблемами.

Александр Рыбак, 2023 год rybakofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чем сегодня занимается Александр Рыбак

В последние годы Александр Рыбак живет и работает между США и Норвегией. В 2020 году он поступил в магистратуру Колумбийского колледжа Чикаго на программу «Музыкальная композиция для кино и экранных искусств». Сначала он учился дистанционно из Норвегии, а затем переехал в Чикаго — и в 2022 году получил диплом кинокомпозитора. После окончания учебы артист перебрался в Лос-Анджелес, где открыл собственную музыкальную студию.

«Теперь мне не терпится поработать с талантливыми режиссерами по всему миру! С теми, кто любит красивые мелодии и, возможно, хочет добавить немного скандинавской атмосферы в свои фильмы. Я не тороплюсь, может пройти два года, а может, и 20 лет, прежде чем я внесу лепту в первый большой проект. Но в конце концов — произойдет волшебство», — писал он в личном блоге в 2023 году.

Что касается сольной карьеры, Александр Рыбак продолжает выпускать отдельные песни и выступать с камерными концертами. В 2023 году у него вышли синглы Kid и 1000 Views, в 2024-м — Maybe, а в 2025-м — новая версия Fairytale, записанная вместе с норвежским дуэтом Ballinciaga. На официальном сайте артиста также анонсирован альбом Fairytales Too, релиз которого запланирован на 2026 год.